Чарльз Баркли: «Если «76-e» продлят Хардена – им конец на следующие 5 лет»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Филадельфии» не стоит заключать новое долгосрочное соглашение с разыгрывающим Джеймсом Харденом.
«Им надо дать больше свободы Макси. А по Хардену решение очень простое: «Сиксерс» стоит искать другие варианты усиления. Если они сделают какую-нибудь глупость: допустим, предложат ему новый контракт – команде конец на следующие 5 лет. Это важное, тяжелое решение, которое им придется принять», – заявил Баркли в эфире The Mike Missanelli Podcast.
Ранее издание The Philadelphia Inquirer сообщило о твердых намерениях Хардена вернуться в «Хьюстон».
Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна
«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают
На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА
Но тут Баркли прав - смысл обременять себя стареющим Харденом?
Потенциал улучшения - в заканчивающемся контракте Харриса и прогрессе Макси. Там надо искать, а не в сливе Хардена. (если, конечно, он сам не свалит)
Ну и вы Ривза с Хачимурой, случайно не спутали насчёт "приканчивания в одной игре"? Потому что я что-то такого не помню. Ривз максимум 23 очка делал. (ну и Мемфис - это не Бостон)
Ну и да, пару лет ему придётся платить, когда он уже совсем не будет стоить своих денег, но это будут, как мне кажется, уже года танкинга.
у него с подвижностью, резкостью уже проблемы, через год-другой будет как в замедленной съёмке двигаться