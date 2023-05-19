Чарльз Баркли: «Если «76-e» продлят Хардена – им конец на следующие 5 лет»

Теги Филадельфия НБА Чарльз Баркли Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Филадельфии» не стоит заключать новое долгосрочное соглашение с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Им надо дать больше свободы Макси. А по Хардену решение очень простое: «Сиксерс» стоит искать другие варианты усиления. Если они сделают какую-нибудь глупость: допустим, предложат ему новый контракт – команде конец на следующие 5 лет. Это важное, тяжелое решение, которое им придется принять», – заявил Баркли в эфире The Mike Missanelli Podcast.

Ранее издание The Philadelphia Inquirer сообщило о твердых намерениях Хардена вернуться в «Хьюстон».

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29 комментариев

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Abdulla
Харден в этом плове был лучшим в команде.
Но тут Баркли прав - смысл обременять себя стареющим Харденом?
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+28
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noke
Ответ Abdulla
Харден в этом плове был лучшим в команде. Но тут Баркли прав - смысл обременять себя стареющим Харденом?
И в плей-офф был лучшим и лидер регулярки по передачам. Ещё три года (до 36) он примерно на этом уровне, с постепенным ухудшением, проведёт. А дальше уже и чемпионское окно Эмбиида закроется и вообще другая история будет. Нет смысла переживать, если не пускаться в какие-то крайности.
Потенциал улучшения - в заканчивающемся контракте Харриса и прогрессе Макси. Там надо искать, а не в сливе Хардена. (если, конечно, он сам не свалит)
+14
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Air Rodman
Харден как лидер, способный привести команду к чемпионству уже исчерпал себя. Тут вопрос уже не возраста, а психологии. Харден проваливает решающие матчи год за годом, это уже не натренируешь.
+10
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Abdulla
Ответ noke
И в плей-офф был лучшим и лидер регулярки по передачам. Ещё три года (до 36) он примерно на этом уровне, с постепенным ухудшением, проведёт. А дальше уже и чемпионское окно Эмбиида закроется и вообще другая история будет. Нет смысла переживать, если не пускаться в какие-то крайности. Потенциал улучшения - в заканчивающемся контракте Харриса и прогрессе Макси. Там надо искать, а не в сливе Хардена. (если, конечно, он сам не свалит)
Макси прогрессирует и продолжит это делать. Ему надо полностью отдать мяч, только это может быть больно.
+5
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ВладиславМартынов
Ответ noke
И в плей-офф был лучшим и лидер регулярки по передачам. Ещё три года (до 36) он примерно на этом уровне, с постепенным ухудшением, проведёт. А дальше уже и чемпионское окно Эмбиида закроется и вообще другая история будет. Нет смысла переживать, если не пускаться в какие-то крайности. Потенциал улучшения - в заканчивающемся контракте Харриса и прогрессе Макси. Там надо искать, а не в сливе Хардена. (если, конечно, он сам не свалит)
чемпионского окна Эмбиида 😁 чемпионское окно и Эмбиид пока что (а время-то идёт, ему уже 29) вообще в разных словарях, ибо он сам не лидер (что он каждый год успешно доказывает) и ни разу ещё не играл с человеком, который здесь и сейчас готов к роли лидера (Батлер был ещё не готов, и его профукали, вместо того, чтобы хватать всеми руками и ногами, а Харден уже не готов). Именно эту проблему Фила должна в первую очередь решать, если они всё ещё надеются взять чемпионство с Эмбиидом в команде, чтобы мы не слышали потом после шестой игры "я не получал мяч", а после седьмой "я не получал помощи"
+3
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noke
Ответ Куприн
За три года скатится с уровня скорера, набирающего по 35 очков, против которого непонятно как и защищаться то вообще, до игрока, который сам себе бросок найти не может при маломальски плотной защите. Смотришь на него и думаешь- а чем он лучше Остина Ривза?
Тем, что Остин Ривз не может выиграть в соло две игры в ПО у команды уровня Бостона, а Харден может?
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nikitosdaipoltos
Ответ Consistency
Харден и в прайме был чокером в плей-офф, а сейчас он бледная тень самого себя и будет только хуже. Не удивлюсь, если он раньше ЛеБрона закончит, и наверняка раньше Карри того же. Ему по-хорошему надо на роль Криса Пола нынешнего переходить, только и с контрактом соответствующим, а не максимальным
Напомнить какой контракт у Криса Пола?)
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udod
Ответ Consistency
Харден и в прайме был чокером в плей-офф, а сейчас он бледная тень самого себя и будет только хуже. Не удивлюсь, если он раньше ЛеБрона закончит, и наверняка раньше Карри того же. Ему по-хорошему надо на роль Криса Пола нынешнего переходить, только и с контрактом соответствующим, а не максимальным
с чего вдруг ему заканчивать раньше того или другого, если ему платить готовы? Харден не заканчивать собирается, а контракт года на 4 подписать, и как бы не играл, деньги капать будут
+3
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Сергей Орлов
Чарли абсолютно прав.
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Consistency
Харден и в прайме был чокером в плей-офф, а сейчас он бледная тень самого себя и будет только хуже. Не удивлюсь, если он раньше ЛеБрона закончит, и наверняка раньше Карри того же. Ему по-хорошему надо на роль Криса Пола нынешнего переходить, только и с контрактом соответствующим, а не максимальным
+14
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sanya_xl
А если не продлят, то им конец на следующие 3 года
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Prestidigitator
Ответ Куприн
Ривз и не оказывался в ситуации, в которой от него требовалось подобное, так что говорить что он этого не может- умозрительно. Ну и Ривз прикончил Мемфис в соло в одной из игр. Ну и Харден откровенно провалился в остальных пяти играх серии против Селтикс, вы уверены, что будь у Ривза такая же роль в команде как у Хардена, он в таком же соотношении не смог бы выдать удачные и провальные матчи?
Вася Пупкин тоже не оказывался в такой ситуации, значит говорить, что он не может умозрительно. Л - логика. Попробуй еще подумать.
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noke
Ответ Куприн
Ривз и не оказывался в ситуации, в которой от него требовалось подобное, так что говорить что он этого не может- умозрительно. Ну и Ривз прикончил Мемфис в соло в одной из игр. Ну и Харден откровенно провалился в остальных пяти играх серии против Селтикс, вы уверены, что будь у Ривза такая же роль в команде как у Хардена, он в таком же соотношении не смог бы выдать удачные и провальные матчи?
Не, в третьей выигранной у Хардена тоже почти трипл-дабл с EFG 56%. Он сделал своё дело в той игре.
Ну и вы Ривза с Хачимурой, случайно не спутали насчёт "приканчивания в одной игре"? Потому что я что-то такого не помню. Ривз максимум 23 очка делал. (ну и Мемфис - это не Бостон)
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noke
Ответ udod
так Борода деньги не малые запросит, и срок полный, и Филе решать придётся давать или нет у него с подвижностью, резкостью уже проблемы, через год-другой будет как в замедленной съёмке двигаться
У него с резкостью проблемы были и два года назад уже. Причём два года назад он выглядел хуже чем сейчас. И несмотря на это - вторую лучшую игру в карьере в плей-офф - он провёл в этом году. Думаю, его проблемы с физикой в большей степени следствие проблем с мотивацией.
Ну и да, пару лет ему придётся платить, когда он уже совсем не будет стоить своих денег, но это будут, как мне кажется, уже года танкинга.
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Куприн
Ответ noke
Не, в третьей выигранной у Хардена тоже почти трипл-дабл с EFG 56%. Он сделал своё дело в той игре. Ну и вы Ривза с Хачимурой, случайно не спутали насчёт "приканчивания в одной игре"? Потому что я что-то такого не помню. Ривз максимум 23 очка делал. (ну и Мемфис - это не Бостон)
Концовку в первом матче вытащил в одиночку. Ну и Мемфис вторая защита в лиге, Бостон третья, в чем разница то?
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Куприн
Ответ Prestidigitator
Вася Пупкин тоже не оказывался в такой ситуации, значит говорить, что он не может умозрительно. Л - логика. Попробуй еще подумать.
Вася Пупкин не играет в НБА и не показывает с Харденом схожую статистику в пересчете на 36 минут, в отличии от Ривза, которого на этом основании вполне справедливо сравнивать с Харденом на этом этапе карьеры. Вася Пупкин пишет смищной комментарий про Васю Пупкина и его Л-логику.
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Dezdik22
Ответ noke
Тем, что Остин Ривз не может выиграть в соло две игры в ПО у команды уровня Бостона, а Харден может?
У Ривза нет роскошной бороды, камон :-/
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fhneh
Ну вот что Хардену делать в Хьюстоне? Вы состав их видели? Там с запасом самый слабый ростер. Ноль интересных игроков. Сливать еще года 2-3, в надежде что разовьется хоть что-то. Какой-то бессмысленный жест отчаяния будет
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Василий Массанов
Ответ fhneh
Ну вот что Хардену делать в Хьюстоне? Вы состав их видели? Там с запасом самый слабый ростер. Ноль интересных игроков. Сливать еще года 2-3, в надежде что разовьется хоть что-то. Какой-то бессмысленный жест отчаяния будет
Денежку заработать напоследок. С его манерой жизни 150 миллионов на закате карьеры очень не лишние.
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Misha_Sapunov
Ответ Abdulla
Харден в этом плове был лучшим в команде. Но тут Баркли прав - смысл обременять себя стареющим Харденом?
Человек провалил в хлам 4 игры с бостоном. не просто плохо сыграл, он тотально их слил не дав никаких шансов своей команде. никто другой в команде так не проваливался на 4 игры. я не знаю как можно считать игрока лучшим, который чаще полностью выключается, чем играет нормально. 2 топ игры, одна средняя и 4 слива - это полный провал для второго игрока в ПО. это саботаж.
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rembrandao
Смотря за какие деньги
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ВладиславМартынов
Ответ noke
Я с вами согласен, но с точки зрения управления Филой - это бесполезные рассуждения, на мой взгляд. Игроки типа "первая опция чемпиона" на рынке практически недоступны, всерьёз планировать достать кого-либо подобного нет смысла. Нужно ловить удачу, как Милуоки, надеяться на чудо, травмы соперников, Марса в Водолее. Фила убила одиннадцать лет на этот проект, надо уж попытаться выжать его досуха.
да, согласен с тем, что фактически взять такого игрока нереально. но и в то, что ловля удачи что-то им даст, чёт не верю. вообще, как-то безвыходно всё у них
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udod
Ответ noke
И в плей-офф был лучшим и лидер регулярки по передачам. Ещё три года (до 36) он примерно на этом уровне, с постепенным ухудшением, проведёт. А дальше уже и чемпионское окно Эмбиида закроется и вообще другая история будет. Нет смысла переживать, если не пускаться в какие-то крайности. Потенциал улучшения - в заканчивающемся контракте Харриса и прогрессе Макси. Там надо искать, а не в сливе Хардена. (если, конечно, он сам не свалит)
так Борода деньги не малые запросит, и срок полный, и Филе решать придётся давать или нет
у него с подвижностью, резкостью уже проблемы, через год-другой будет как в замедленной съёмке двигаться
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noke
Ответ ВладиславМартынов
чемпионского окна Эмбиида 😁 чемпионское окно и Эмбиид пока что (а время-то идёт, ему уже 29) вообще в разных словарях, ибо он сам не лидер (что он каждый год успешно доказывает) и ни разу ещё не играл с человеком, который здесь и сейчас готов к роли лидера (Батлер был ещё не готов, и его профукали, вместо того, чтобы хватать всеми руками и ногами, а Харден уже не готов). Именно эту проблему Фила должна в первую очередь решать, если они всё ещё надеются взять чемпионство с Эмбиидом в команде, чтобы мы не слышали потом после шестой игры "я не получал мяч", а после седьмой "я не получал помощи"
Я с вами согласен, но с точки зрения управления Филой - это бесполезные рассуждения, на мой взгляд. Игроки типа "первая опция чемпиона" на рынке практически недоступны, всерьёз планировать достать кого-либо подобного нет смысла. Нужно ловить удачу, как Милуоки, надеяться на чудо, травмы соперников, Марса в Водолее. Фила убила одиннадцать лет на этот проект, надо уж попытаться выжать его досуха.
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noke
Ответ Abdulla
Макси прогрессирует и продолжит это делать. Ему надо полностью отдать мяч, только это может быть больно.
Не думаю, что Эмбиид прям мечтает сидеть и ждать, когда Макси научится играть. ))) Он так всю начальную часть карьеры провёл. Тут и до требования об обмене можно доболеть.
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