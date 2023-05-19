Чарльз Баркли: «Если «76-e» продлят Хардена – им конец на следующие 5 лет»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Филадельфии» не стоит заключать новое долгосрочное соглашение с разыгрывающим .

«Им надо дать больше свободы Макси. А по Хардену решение очень простое: «Сиксерс» стоит искать другие варианты усиления. Если они сделают какую-нибудь глупость: допустим, предложат ему новый контракт – команде конец на следующие 5 лет. Это важное, тяжелое решение, которое им придется принять», – заявил Баркли в эфире The Mike Missanelli Podcast.

Ранее издание The Philadelphia Inquirer сообщило о твердых намерениях Хардена вернуться в «Хьюстон».

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