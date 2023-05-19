Джеймс Харден вернется в «Хьюстон» этим летом (The Philadelphia Inquirer)

Обозреватель «Филадельфии» и журналист The Philadelphia Inquirer Киф Помпей сообщает, что разыгрывающий этим летом вернется в « ».

Как пишет Помпей, Тилман Фертитта «обожает» Хардена и рассчитывает на его возвращение. Во время интервью с кандидатами на пост главного тренера «Рокетс» их спрашивали, как бы они отнеслись к работе с разыгрывающим, передают источники, близкие к ситуации.

Мать Хардена все еще живет в Хьюстоне, у игрока есть несколько бизнесов в городе. «Здесь к нему относятся как к Богу», – говорит один из источников.

«Основная задача: оставить Хардена в команде. Если этого не произойдет, нам придется проявить изобретательность», – заявил президент по баскетбольным операциям «76-х» Дэрил Мори.

Баскетболист выступал за «Рокетс» с сезона-2012/13 по сезон-2020/21. В 2018 году он был признан самым ценным игроком лиги.

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