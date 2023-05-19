Джеймс Харден вернется в «Хьюстон» этим летом (The Philadelphia Inquirer)

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Тилман Фертитта Баскетбол

Обозреватель «Филадельфии» и журналист The Philadelphia Inquirer Киф Помпей сообщает, что разыгрывающий Джеймс Харден этим летом вернется в «Хьюстон».

Как пишет Помпей, Тилман Фертитта «обожает» Хардена и рассчитывает на его возвращение. Во время интервью с кандидатами на пост главного тренера «Рокетс» их спрашивали, как бы они отнеслись к работе с разыгрывающим, передают источники, близкие к ситуации.

Мать Хардена все еще живет в Хьюстоне, у игрока есть несколько бизнесов в городе. «Здесь к нему относятся как к Богу», – говорит один из источников.

«Основная задача: оставить Хардена в команде. Если этого не произойдет, нам придется проявить изобретательность», – заявил президент по баскетбольным операциям «76-х» Дэрил Мори.

Баскетболист выступал за «Рокетс» с сезона-2012/13 по сезон-2020/21. В 2018 году он был признан самым ценным игроком лиги.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Ответ I'mNotChrisPaul
а какой город топ 1 мира?
Новокузнецк
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
А харден красавчик никогда жмотом не был и ему всегда здесь будут кофе наливать бесплатно даже через 20 лет
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2fat
спасибо, что уволил Ривесра!
селяви, хоть в автодор
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Жаль, что союз Хардена и Рокетс распался. Он был хорош и в Бруклине, и в Фили, но всё равно это всё не то. Борода войдёт в историю как легенда H-Town, так что было бы круто вновь его увидеть в Хьюстоне.
Правда, команда там пока совершенно бестолковая (за исключением великолепного Шенгуна, ну и тренер у них теперь есть, что важно)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Массанов
Ответ 2fat
спасибо, что уволил Ривесра! селяви, хоть в автодор
Бон вояж, тогда, а не селяви.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Очередная догадка без каких-либо фактов. Ну "обожает" Тилман Харден, ждёт его, как манны небесной - собственно, на этом и основана вся догадка данного обозревателя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I'mNotChrisPaul
Ответ AEZAKMI228
Я ни разу не видел чтобы харден был в клубах НЙ. Видел новости что он даже в филадельфии ходил Ни за что не поверю что в техасе лучше клубы чем в топ 2 городе мира
а какой город топ 1 мира?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ AEZAKMI228
А вообще если в нй завезут евреечек первокурсниц ВШЭ дизайн/социология/лингвистика то можно подумать о нем как топ 1 город а пока сори
https://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-12_6/14197911027271.png
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Хочет в Хьюстон? Нет проблем. Мори уже здесь, Такер уже здесь, осталось нанять Д’Антони - и всё, Хьюстон готов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
А Хардену нужна сильно гайка? Он высказывался на этот счёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sherlock Holmes
Ответ kiper88
Новокузнецк
Бывал я там. На ДОЗе)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий