Джеймс Харден вернется в «Хьюстон» этим летом (The Philadelphia Inquirer)
Обозреватель «Филадельфии» и журналист The Philadelphia Inquirer Киф Помпей сообщает, что разыгрывающий Джеймс Харден этим летом вернется в «Хьюстон».
Как пишет Помпей, Тилман Фертитта «обожает» Хардена и рассчитывает на его возвращение. Во время интервью с кандидатами на пост главного тренера «Рокетс» их спрашивали, как бы они отнеслись к работе с разыгрывающим, передают источники, близкие к ситуации.
Мать Хардена все еще живет в Хьюстоне, у игрока есть несколько бизнесов в городе. «Здесь к нему относятся как к Богу», – говорит один из источников.
«Основная задача: оставить Хардена в команде. Если этого не произойдет, нам придется проявить изобретательность», – заявил президент по баскетбольным операциям «76-х» Дэрил Мори.
Баскетболист выступал за «Рокетс» с сезона-2012/13 по сезон-2020/21. В 2018 году он был признан самым ценным игроком лиги.
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селяви, хоть в автодор
Правда, команда там пока совершенно бестолковая (за исключением великолепного Шенгуна, ну и тренер у них теперь есть, что важно)