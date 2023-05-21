Никола Калинич о переходе в «Црвену Звезду»: «Мне об этом ничего не известно»
Форвард «Барселоны» Никола Калинич опроверг слухи о том, что он близок к подписанию соглашения с «Црвеной Звездой».
«Мне об этом ничего не известно. Может быть, они знают что-то, чего не знаю я.
У меня есть контракт с «Барселоной» еще на год. Я говорил это, не знаю, сколько раз. Очевидно, что никто не слушает», – заявил 31-летний сербский игрок.
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