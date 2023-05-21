«Барселона» не останется на финал Евролиги и покинет Каунас

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

«Барселона» покинет Литву сразу после матча за третье место Евролиги и не останется смотреть финал между «Реалом» и «Олимпиакосом», сообщает Gazzetta.gr.

Решение было принято после полуфинала в пятницу. Изначально команда планировала вылет из Каунаса около часа ночи по местному времени.

«Барселона» играет с «Монако» за бронзовые медали. Финальный матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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3 комментария

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Tim Timson
торопятся Ясика выкинуть боссы в Барселоне)
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Russ Ivan
Физрук и физручята устали от чужого праздника))
+1
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шлеп нога
Зачем вообще приезжали?
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