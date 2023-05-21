«Барселона» не останется на финал Евролиги и покинет Каунас

«Барселона» покинет Литву сразу после матча за третье место и не останется смотреть финал между « » и « », сообщает Gazzetta.gr.

Решение было принято после полуфинала в пятницу. Изначально команда планировала вылет из Каунаса около часа ночи по местному времени.

« » играет с « » за бронзовые медали. Финальный матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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