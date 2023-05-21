«Барселона» не останется на финал Евролиги и покинет Каунас
«Барселона» покинет Литву сразу после матча за третье место Евролиги и не останется смотреть финал между «Реалом» и «Олимпиакосом», сообщает Gazzetta.gr.
Решение было принято после полуфинала в пятницу. Изначально команда планировала вылет из Каунаса около часа ночи по местному времени.
«Барселона» играет с «Монако» за бронзовые медали. Финальный матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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