Хуан Карлос Наварро: «Ясикявичюс может остаться главным тренером «Барселоны». Обсудим это в конце сезона»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Хуан Карлос Наварро чемпионат Испании Баскетбол

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро заявил, что Шарунас Ясикявичюс может остаться на посту главного тренера каталонской команды в следующем сезоне.

«Шарас? Такой вариант возможен, но мы обсудим это в конце сезона.

С завтрашнего дня сосредоточимся на лиге ACB и постараемся закончить сезон как в прошлом году. На данный момент Шарас является одним из кандидатов, мы еще не разговаривали с другими тренерами.

Оценим ситуацию в конце сезона. Но вполне возможно, что он останется. Посмотреть, сможем ли мы отойти от поражения в полуфинале Евролиги и выиграть ACB», – сказал Наварро.

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1 комментарий

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Arturitto
Шарас легенда Барселоны.Будем наблюдать за его провалами и дальше.
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