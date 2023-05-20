Хуан Карлос Наварро: «Ясикявичюс может остаться главным тренером «Барселоны». Обсудим это в конце сезона»
Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро заявил, что Шарунас Ясикявичюс может остаться на посту главного тренера каталонской команды в следующем сезоне.
«Шарас? Такой вариант возможен, но мы обсудим это в конце сезона.
С завтрашнего дня сосредоточимся на лиге ACB и постараемся закончить сезон как в прошлом году. На данный момент Шарас является одним из кандидатов, мы еще не разговаривали с другими тренерами.
Оценим ситуацию в конце сезона. Но вполне возможно, что он останется. Посмотреть, сможем ли мы отойти от поражения в полуфинале Евролиги и выиграть ACB», – сказал Наварро.
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