Хуан Карлос Наварро: «Ясикявичюс может остаться главным тренером «Барселоны». Обсудим это в конце сезона»

Генеральный менеджер «Барселоны» заявил, что может остаться на посту главного тренера каталонской команды в следующем сезоне.

«Шарас? Такой вариант возможен, но мы обсудим это в конце сезона.

С завтрашнего дня сосредоточимся на лиге ACB и постараемся закончить сезон как в прошлом году. На данный момент Шарас является одним из кандидатов, мы еще не разговаривали с другими тренерами.

Оценим ситуацию в конце сезона. Но вполне возможно, что он останется. Посмотреть, сможем ли мы отойти от поражения в полуфинале и выиграть ACB», – сказал Наварро.

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