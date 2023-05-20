Шарунас Ясикявичюс: «Вам решать, провальный ли сезон у «Барселоны». Не хочу цитировать Янниса»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс подвел итоги полуфинальной игры Евролиги с «Реалом» (66:78).
«Мадрид сегодня был лучше, они показали более командную игру, проявили больше терпения за эти 40 минут. Ответственность всегда на тренере. Мы не смогли найти способ показывать более качественную командную игру. Выглядели так, будто хотим переиграть соперника в одиночку. Вообще, мы приехали сюда, показывая хороший баскетбол, командный баскетбол. Но всего одна плохая игра, и вы теряете шанс на титул.
Считаю ли сезон провальным? Решайте сами. Для меня это огромное разочарование. Провал? Не хочу попадать в новости, цитируя Янниса», – заявил Ясикявичюс.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо ранее заявил, что не считает неудачно завершившийся сезон провалом.
Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Единственное, что хорошо получается у литовского физрука - это истерить и высказывать свою русофобию.
В то время, когда даже его возрастной учитель Обрадович успешно осваивает быстрый и зрелищный баскет далеко с не самым высоким бюджетом...