Шарунас Ясикявичюс: «Вам решать, провальный ли сезон у «Барселоны». Не хочу цитировать Янниса»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс подвел итоги полуфинальной игры Евролиги с «Реалом» (66:78).

«Мадрид сегодня был лучше, они показали более командную игру, проявили больше терпения за эти 40 минут. Ответственность всегда на тренере. Мы не смогли найти способ показывать более качественную командную игру. Выглядели так, будто хотим переиграть соперника в одиночку. Вообще, мы приехали сюда, показывая хороший баскетбол, командный баскетбол. Но всего одна плохая игра, и вы теряете шанс на титул.

Считаю ли сезон провальным? Решайте сами. Для меня это огромное разочарование. Провал? Не хочу попадать в новости, цитируя Янниса», – заявил Ясикявичюс.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо ранее заявил, что не считает неудачно завершившийся сезон провалом.

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6 комментариев

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Dmitry Trofimov
Проблемы Барсы это проблемы Ясикявичуса как тренера. Его стиль игры и его требования могут быть полезны в команде-андердоге. В команде типа Барселоны с огромным набором отличных, умных игроков он просто задавил в них всю идею, не дал им раскрыться и бежать. Это говорит только о неумении самого тренера подстроиться под набор игроков в его распоряжении. Состав у Барсы такой, что 1 из 3 последних Ф4 должны были забирать при условии даже среднего тренера, а не тирана
+23
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+23
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Russ Ivan
Тут кто-то писАл неоднократно, что этот физрук так и не смог ничему научиться. Абсолютно верно! Архаичный, стоячий, позиционный баскет 30-летней давности с шикарным набором исполнителей. И если в АСВ это ещё как-то канает, то в ЕЛ найдётся немало клубов, спокойно проходящих это унылое шапито.
Единственное, что хорошо получается у литовского физрука - это истерить и высказывать свою русофобию.
В то время, когда даже его возрастной учитель Обрадович успешно осваивает быстрый и зрелищный баскет далеко с не самым высоким бюджетом...
+20
-1
+19
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havoc3
Неужели его наконец-то выкинут. Истеричка с лучшим составом на протяжении последних сезонов проигравшая все что можно.
+16
-1
+15
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Сергей Орлов
Ответ Dmitry Trofimov
Проблемы Барсы это проблемы Ясикявичуса как тренера. Его стиль игры и его требования могут быть полезны в команде-андердоге. В команде типа Барселоны с огромным набором отличных, умных игроков он просто задавил в них всю идею, не дал им раскрыться и бежать. Это говорит только о неумении самого тренера подстроиться под набор игроков в его распоряжении. Состав у Барсы такой, что 1 из 3 последних Ф4 должны были забирать при условии даже среднего тренера, а не тирана
Всё так. Легендарный игрок, но как тренер – самодур.
+5
-1
+4
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krexii1
Ответ Russ Ivan
Тут кто-то писАл неоднократно, что этот физрук так и не смог ничему научиться. Абсолютно верно! Архаичный, стоячий, позиционный баскет 30-летней давности с шикарным набором исполнителей. И если в АСВ это ещё как-то канает, то в ЕЛ найдётся немало клубов, спокойно проходящих это унылое шапито. Единственное, что хорошо получается у литовского физрука - это истерить и высказывать свою русофобию. В то время, когда даже его возрастной учитель Обрадович успешно осваивает быстрый и зрелищный баскет далеко с не самым высоким бюджетом...
Так их же отмудохали коллеги из ACB :)
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ДоминаторТенниса
Монако постарается занять 3-ь место, это будет окончательный приговор для тренера Барсы. Еще есть лига ACB, там посмотрим на результаты. Баскония и тот же Реал могут остановить Барселону в чемпионате. Судя таблице Барселона и Баскония могут встретиться в финале, но перед этим Барселоне нужно будет обыграть Реал в полуфинале.
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