«Олимпиакос» встретится с «Реалом» в финале Евролиги
Греческий «Олимпиакос» встретится с испанским «Реалом» в финале Евролиги.
«Олимпиакос» обыграл «Монако» в рамках полуфинального матча «Финала четырех» Евролиги – 76:62.
В дерби испанских клубов «Реал» был сильнее «Барселоны» – 78:66.
Решающий матч сезона пройдет в воскресенье, 21 мая.
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