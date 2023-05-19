«Олимпиакос» встретится с «Реалом» в финале Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

Греческий «Олимпиакос» встретится с испанским «Реалом» в финале Евролиги.

«Олимпиакос» обыграл «Монако» в рамках полуфинального матча «Финала четырех» Евролиги – 76:62.

В дерби испанских клубов «Реал» был сильнее «Барселоны» – 78:66.

Решающий матч сезона пройдет в воскресенье, 21 мая.

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5 комментариев

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шлеп нога
Позорный Ясикявичусь! Откровенный балбес! Играть главные минуты с мертвым турком и без Курича! Тренер дно! Только Альбу тренировать!
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Tim Timson
Да какое там дерби? физрука Ясика просто макнули..проходимец.. пора тандем с Куртом делать))
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Поникший Руй
Ясик топ, срочно новый контракт нужен
+2
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Arturitto
Тренеры Монако и Барселоны сегодня смотрели баскетбол в исполнении соперников своих команд!
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