Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» обыграл «Монако», «Барселона» уступила «Реалу»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

В пятницу, 19 мая, в литовском Каунасе стартовал «Финал четырех» Евролиги-22/23.

В 1/2 финала греческий «Олимпиакос» обыграл «Монако» (76:62), в дерби испанских клубов «Барселона» уступила «Реалу» (66:78).

Евролига

Финал четырех

Каунас, Литва

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (19), Папаниколау (15 + 8 подборов), Фалль (12), Кэнан (7), Уолкап (0 + 7 передач) – старт; Слукас (9 + 7 передач), Маккиссик (5), Ларендзакис (4), Блэк (3), Боломбой (2), Лунцис (0), Питерс (0).
Монако
Джеймс (17), Лойд (11 + 7 подборов), Мотеюнас (7), Браун (4), Уаттара (0) – старт; Окобо (17), Диалло (2), Монеке (2), Холл (2 + 7 подборов).

Барселона Испания  –  Реал Испания 66:78 (18:18, 24:18, 13:22, 11:20)
Дата проведения
19 мая, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Барселона
Абринес (16), Лапровиттола (12), Саторански (7 + 11 подборов), Миротич (3), Шанлы (0) – старт; Курич (11), Йокубайтис (6), Калинич (6), Веселы (4), Ннаджи (1), Мартинес (0).
Реал
Тавареш (20 + 15 подборов + 4 блок-шота), Уильямс-Госс (10), Муса (7), Ндиайе (2), Ханга (0) – старт; Хезоня (14 + 9 подборов), Родригес (12), Рэндолф (6), Серхио Юль (5), Руди Фернандес (2), Козюр (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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83 комментария

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BlackHawkOmsk
27-2 первый раз такое вижу если честно, на высоком уровне
+31
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+28
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klochair
ща Ясика уволят - удобно, и ехать никуда не надо)
+19
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+18
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Доржи Бордоев
Как можно набрать всего 2 очка за четверть?? Жесть
+19
-2
+17
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Arturitto
Тавареш сожрал с потрохами Шанлы,Веселы,Миротича и всю Барсу!!!
+13
-1
+12
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malinin
Планировал посмотреть на Wild sport - ребята весь сезон обеспечивали трансляциями, надо отдать им должное. Однако некие Окко видимо купили права на Финал 4-х, и теперь VK удалил стрим - вот как тут не поругаться....только не знаю, на кого.
+14
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+11
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Russ Ivan
Откровенно убогая, медленная, позиционная игра с высоким ростером от двух шарлатанов-физруков. Делайте что хотите, но ВТБ реально смотрелась в разы интереснее. Хотя да, не такой стадион, шум и кол-во болельщиков. По части шоу нам ещё работать и работать.
Миротич - днище немыслимое, чтоб ты всю жизнь играл под руководством литовского шарлатана, два сапога пара бгг...
+11
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Arturitto
Ясикявичуса на глазах родной публики знатно деклассировали!
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Russ Ivan
Чачо Родригес и Марио Хезоня отправляют литовского физрука и шарлатана Миротича в простой матч за 3е место, браво!
+8
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malinin
Ответ klochair
ща Ясика уволят - удобно, и ехать никуда не надо)
Литовскому физруку даже родные стены не помогли
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albert_lucky
Вот это будет рубка! Ставлю на финал Оли-Реал.
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Дмитрий Дашковский
Ясикявичус гавно тренер таким составом какой год уже пролитать гоните его нахрен
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BlackHawkOmsk
Ответ nikitosdaipoltos
Интересно, кто минусит все посты на этой ветке?)
тот кто на Монако влил)
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Замкаденыш
Ни одного литовца в Финале? Вот и славно!
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Nikita89
Походу это конечная для Ясикявичуса..
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Кирилл
Если Шараса после этого сезона не уволят - я не знаю тогда что у руководства Барселоны в голове.

3 сезона у литовца шикарные составы и ни одной победы в Евролиге.
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Arturitto
В третьей четверти Олимпиакос просто уничтожил Монако!Узнаю старый и злой Оли!!!
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Потолковый Лампонюх™
Не понимаю за что Миротич такие деньги получает
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Russ Ivan
Литовский физрук не может закрыть немолодого Чачо бгг...
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Starkom
Жаль, что в НБА центров формации Тавареша не осталось. Красиво же всё-таки.
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Arturitto
Реал-Олимпиакос,Фалл-Тавареш очень интересное противостояние нас ожидает!
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nikitosdaipoltos
Интересно, кто минусит все посты на этой ветке?)
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nikitosdaipoltos
Болельщики Оли мощные
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klochair
Фигасе Чачо опять стариной трясёт!)
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Arturitto
Ответ Замкаденыш
Думаешь, разменяют этих "ферзей"?
Если разменяют,то от этого размена выиграет Олимпиакос,где есть Везенков.
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albert_lucky
Сколько раз говорил и повторю, нельзя с таким составом как у Барсы играть в медленный темп, когда летит. Ясик сам себя обыграл в очередной раз и я этому рад.
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