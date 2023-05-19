Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» обыграл «Монако», «Барселона» уступила «Реалу»
В пятницу, 19 мая, в литовском Каунасе стартовал «Финал четырех» Евролиги-22/23.
В 1/2 финала греческий «Олимпиакос» обыграл «Монако» (76:62), в дерби испанских клубов «Барселона» уступила «Реалу» (66:78).
Финал четырех
Каунас, Литва
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Жальгирис Арена»
- Олимпиакос
- Везенков (19), Папаниколау (15 + 8 подборов), Фалль (12), Кэнан (7), Уолкап (0 + 7 передач) – старт; Слукас (9 + 7 передач), Маккиссик (5), Ларендзакис (4), Блэк (3), Боломбой (2), Лунцис (0), Питерс (0).
- Дата проведения
- 19 мая, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Барселона
- Абринес (16), Лапровиттола (12), Саторански (7 + 11 подборов), Миротич (3), Шанлы (0) – старт; Курич (11), Йокубайтис (6), Калинич (6), Веселы (4), Ннаджи (1), Мартинес (0).
- Реал
- Тавареш (20 + 15 подборов + 4 блок-шота), Уильямс-Госс (10), Муса (7), Ндиайе (2), Ханга (0) – старт; Хезоня (14 + 9 подборов), Родригес (12), Рэндолф (6), Серхио Юль (5), Руди Фернандес (2), Козюр (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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