Георгиос Барцокас : «В большом перерыве мы кое-что обсудили. Нужно было успокоиться»
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас рассказал, как большой перерыв матча с «Монако» (76:62) переменил настрой баскетболистов.
«Очень нервничали в первой половине. В раздевалке в большом перерыве мы кое-что обсудили. Изменили несколько вещей, но в основном эмоционально поддержали друг друга. Поняли, что нервы взяли верх. Нам нужно было успокоиться.
Третья четверть была одной из наших лучших защитных 10-минуток. Мы не позволили «Монако» вообще ничего», – заявил тренер после победы.
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