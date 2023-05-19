Георгиос Барцокас : «В большом перерыве мы кое-что обсудили. Нужно было успокоиться»

Главный тренер « » рассказал, как большой перерыв матча с « » (76:62) переменил настрой баскетболистов.

«Очень нервничали в первой половине. В раздевалке в большом перерыве мы кое-что обсудили. Изменили несколько вещей, но в основном эмоционально поддержали друг друга. Поняли, что нервы взяли верх. Нам нужно было успокоиться.

Третья четверть была одной из наших лучших защитных 10-минуток. Мы не позволили «Монако» вообще ничего», – заявил тренер после победы.

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