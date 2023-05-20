Боб Майерс получил от «Уорриорз» предложение, которое может сделать его самым высокооплачиваемым генменеджером в НБА
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс имеет истекающий контракт и пока не определился с планами на будущее.
«Уорриорз» заинтересованы в том, чтобы сохранить одного из главных создателей Династии.
«Хотя этого может быть недостаточно, чтобы сохранить Боба Майерса в «Голден Стэйт», многочисленные источники в лиге считают, что предложенный контракт сделает его самым высокооплачиваемым генеральным менеджером в НБА», – пишет Си Джей Холмс San Francisco Chronicle.
Президент «Майами» Пэт Райли в настоящее время является самым высокооплачиваемым руководителем клуба в НБА с годовой зарплатой в 11 миллионов долларов.
С технической точки зрения Райли не является генеральным менеджером, но предполагается, что «Уорриорз» сделали Майерсу предложение, превышающее 11 миллионов в год. На данный момент управленец «Голден Стэйт» зарабатывает 8 миллионов в год.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
Свои деньги он бы получил! и ГСВ пришлось бы быть в ситуация Финикс -Эйтон ... а это навредило бы еще больше.