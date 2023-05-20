Боб Майерс получил от «Уорриорз» предложение, которое может сделать его самым высокооплачиваемым генменеджером в НБА

Теги Голден Стэйт Пэт Райли НБА Боб Майерс Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс имеет истекающий контракт и пока не определился с планами на будущее. 

«Уорриорз» заинтересованы в том, чтобы сохранить одного из главных создателей Династии.

«Хотя этого может быть недостаточно, чтобы сохранить Боба Майерса в «Голден Стэйт», многочисленные источники в лиге считают, что предложенный контракт сделает его самым высокооплачиваемым генеральным менеджером в НБА», – пишет Си Джей Холмс San Francisco Chronicle.

Президент «Майами» Пэт Райли в настоящее время является самым высокооплачиваемым руководителем клуба в НБА с годовой зарплатой в 11 миллионов долларов.

С технической точки зрения Райли не является генеральным менеджером, но предполагается, что «Уорриорз» сделали Майерсу предложение, превышающее 11 миллионов в год. На данный момент управленец «Голден Стэйт» зарабатывает 8 миллионов в год.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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29 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ totocash
прекрасный гм. чудо карьера, НО Джордан Пул и его контракт
Можно подумать у Пэта Райли нет Данкана Робинсона
+91
-4
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totocash
прекрасный гм. чудо карьера, НО Джордан Пул и его контракт
+36
-8
+28
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katzenmaus
Ответ Мурзин Ринат
Ну 18млн против 30-35 млн смотрится уже не так провально, хотя да переплата большая) но одно дело Хит где 1-2 звезды и максималок 1,5 штуки, и ГСВ где всем надо и нужно платить , контракт Пула это ошибка руководства
Да Райли этих Робинсонов, Дионов Уэйтерсов, Хасанов Уайтсайдов переплаченных уже минимум с десяток.
+25
0
+25
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Tim Timson
Райли наверное за 7 незадрафтованных в составе 11 млн получает?)
+11
-1
+10
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Gulom Azizkhujaev
Ответ Stephan Carrypenko
Ну если принесёт ещё пользу, договориться с Топсоггм , Грином , решит вопросы с Пулом , молодежью, то стоит того
Договориться на ростер за 600 миллионов в год
+13
-3
+10
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Евгений Макеев
На месте Маерса принимал бы предложение Лейкоба только при гарантии карт-бланша в своих действиях. Грину надо четко заявить, что он баскетболист, а не работник фронт-офиса, вопрос кому и сколько выписывать - его волновать не должен, пока очередь не дойдет до его личного контракта. Пула на обмен. Оставаться Гм-ом в условиях, где из тебя будут делать козла отпущения - смысла не вижу. Сначала ситуация с Дюрентом, сейчас контракт Пула. Обе ситуации пушил Грин, пуская по говну работу Боба, да и вообще всей команды. Зато сейчас, когда Боб основательно задумался о том "А на кой болт оно мне надо?", то сразу в твиттере пукнул что это "Херово". Так возможно тебе самому в кресло Гм-а сесть? Всё по справедливости будет и гайки будете брать каждый год. Если хотите остаться в игре, показать что династия ещё жива, то нужно снять с себя корону и пахать, а не деньги в карманах друг у друга считать.
+9
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frenemy
Ответ Евгений Макеев
На месте Маерса принимал бы предложение Лейкоба только при гарантии карт-бланша в своих действиях. Грину надо четко заявить, что он баскетболист, а не работник фронт-офиса, вопрос кому и сколько выписывать - его волновать не должен, пока очередь не дойдет до его личного контракта. Пула на обмен. Оставаться Гм-ом в условиях, где из тебя будут делать козла отпущения - смысла не вижу. Сначала ситуация с Дюрентом, сейчас контракт Пула. Обе ситуации пушил Грин, пуская по говну работу Боба, да и вообще всей команды. Зато сейчас, когда Боб основательно задумался о том "А на кой болт оно мне надо?", то сразу в твиттере пукнул что это "Херово". Так возможно тебе самому в кресло Гм-а сесть? Всё по справедливости будет и гайки будете брать каждый год. Если хотите остаться в игре, показать что династия ещё жива, то нужно снять с себя корону и пахать, а не деньги в карманах друг у друга считать.
Кмк тут загвоздка вообще не в Грине. Да, он подкидывает дров, но Майерс уже продолжительное время находится между молотом и наковальней. С одной стороны владелец (который вроде как готов, но не совсем хочет платить конский налог), с другой собственное видение конструкции чемпионской команды. Отсюда эти компромиссы про двойной таймлайн - качаем молодых, передаем эстафету пока ветераны ещё тащат. Сейчас ещё и лига вмешалась, отобрав последние инструменты в плане подписаний. Это, плюс довольно близкие отношения с костяком, вынуждают его думать над продлением.
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Ольга Иванова
Ответ totocash
прекрасный гм. чудо карьера, НО Джордан Пул и его контракт
Контракт Пула по текущим расценкам вполне приемлемый! Проблема в другом, у Пула корона огромная выросла и он перестал развиваться, стал гораздо больше ошибаться! Вот и повисает вопрос, что делать и как быть!
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Ann Tretiakova
Ответ totocash
прекрасный гм. чудо карьера, НО Джордан Пул и его контракт
Пул и так получил бы свои деньги! Другие команды дали бы ему эти деньги ! посмотри отрезки когда Карри был травмирован ! посмотри как играл Пул ..
Свои деньги он бы получил! и ГСВ пришлось бы быть в ситуация Финикс -Эйтон ... а это навредило бы еще больше.
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totocash
Ответ Сергей Пузанков
Можно подумать у Пэта Райли нет Данкана Робинсона
справедливо)
+7
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кандид
Губеру и Лейкобу уже скучно прикуривать от стодолларовых купюр, поэтому они решили метать деньги по-крупному. Что дальше? Продление Грина на максималку? А потом и другого Грина? И Игудалы?
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Stephan Carrypenko
Ну если принесёт ещё пользу, договориться с Топсоггм , Грином , решит вопросы с Пулом , молодежью, то стоит того
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Дядя Санжар
Да дайте уже всем по максималке. И Майерсу и Грину и Клэю, и Керру, а Игудалу продлите еще лет на пять....)
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Ann Tretiakova
Ответ totocash
я заранее прошу прощения, но вы сошли с ума. пул это похороны для гсв
)))ну да...ну да ))) Пул (Как и Томсон) спасли сезон для ГСВ когда Карри 2 раза пропускал игры изза травмы....и ГСВ даже имели положительный баланс побед на этом отрезке ..без этих побед,с учетм плотной борьбы на Зпаде...ГСВ был бы на 12-13 месте ))) НО конечно , ты прав..Пул это похороны ГСВ )) держи нас в курсе твоих умозаключений ))))
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Stephan Carrypenko
Ответ Gulom Azizkhujaev
Договориться на ростер за 600 миллионов в год
Да, но только с максимально эффективной оптимизацией всех процессов
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Stephan Carrypenko
Ответ Казимир Стыцько
Причем с Томпсоном, по правде говоря и к прискорбию, но договариваться не так уж и обязательно.
Ну это такое дело, тут и репутационный момент (в дальнейшем у игроков будет непонятный осадок и опасения по поводу карьеры в гсв). Я тоже понимаю , что Клей не стоит таких денег, но выслуга лет, регалии, роль в династии вполне оправдывают средства
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Мурзин Ринат
Ответ Сергей Пузанков
Можно подумать у Пэта Райли нет Данкана Робинсона
Ну 18млн против 30-35 млн смотрится уже не так провально, хотя да переплата большая) но одно дело Хит где 1-2 звезды и максималок 1,5 штуки, и ГСВ где всем надо и нужно платить , контракт Пула это ошибка руководства
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nik nik
Палка в двух концах , вроде бы все заслуженно и кем заменить не ясно , а вроде и проблем столько появилось что надо как-то выруливать , можно дать шанс Бобу за выслугу лет так сказать , будет провал ну и ладно , уже нет такого давления , перестройка в любом случае не за горами
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Дядя Санжар
зря, очевидно что в гсв необходимы перемены..
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xamer 9
Кто знает, расскажите: есть ли какой то потолок расходов на других сотрудников клуба (не игроков), платят ли налоги владельцы при превышении таких расходов?
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Nadert@
Ответ katzenmaus
Да Райли этих Робинсонов, Дионов Уэйтерсов, Хасанов Уайтсайдов переплаченных уже минимум с десяток.
Он потом находит кому их сплавить. И держит команду на уровне выше среднего. Хотя в числе главных претендентов давно не были.
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Nadert@
Ответ totocash
я заранее прошу прощения, но вы сошли с ума. пул это похороны для гсв
При желании его можно всегда обменять.
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Kikir
Ответ totocash
прекрасный гм. чудо карьера, НО Джордан Пул и его контракт
Контракт Пула вполне адекватный по цифрам. Выписал он его рановато.
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Я из Ленинграда
Ответ totocash
я заранее прошу прощения, но вы сошли с ума. пул это похороны для гсв
.... По прошлому плей-офф, Вы такого же мнения?
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Сергей Пузанков
Ответ Мурзин Ринат
Ну 18млн против 30-35 млн смотрится уже не так провально, хотя да переплата большая) но одно дело Хит где 1-2 звезды и максималок 1,5 штуки, и ГСВ где всем надо и нужно платить , контракт Пула это ошибка руководства
Насколько это ошибка можно будет судить только после обмена. И неискренне контракты менялись с выгодой
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