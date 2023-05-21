ACB. «Уникаха» одержала победу над «Тенерифе»
В воскресенье, 21 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Уникаха» одержала победу над «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 мая, 13.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Уникаха
- Перри (19), Калиноски (5), Озетковски (5), Сима (4), Джедович (1) – старт; Диас (12), Кравиш (10 + 7 подборов), Томас (6), Брисуэла (5), Эджим (5), Картер (3).
- Тенерифе
- Уэртас (8 + 7 передач + 5 потерь), Шермадини (8 + 5 потерь), Састре (5), Кук (4), Аброматис (3) – старт; Доорнекамп (10 + 7 подборов), Герра (9), Салин (8), Х. Фернандес (8), Фитипальдо (5), Дианье (3), Больмаро (0).
Положение команд: Барселона – 28-5, Баскония – 27-6, Реал – 27-6, Уникаха – 23-10, Тенерифе – 23-10, Гран-Канария – 19-14, Ховентуд – 19-14, Валенсия – 17-16, Мурсия – 16-17, Бильбао – 14-19, Обрадойро – 13-20, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 12-21, Жирона – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23, Фуэнлабрада – 4-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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