ACB. «Уникаха» одержала победу над «Тенерифе»

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 21 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Уникаха» одержала победу над «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Уникаха – Тенерифе 75:71 (21:13, 13:21, 25:17, 16:20)
Дата проведения
21 мая, 13.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча
Уникаха
Перри (19), Калиноски (5), Озетковски (5), Сима (4), Джедович (1) – старт; Диас (12), Кравиш (10 + 7 подборов), Томас (6), Брисуэла (5), Эджим (5), Картер (3).
Тенерифе
Уэртас (8 + 7 передач + 5 потерь), Шермадини (8 + 5 потерь), Састре (5), Кук (4), Аброматис (3) – старт; Доорнекамп (10 + 7 подборов), Герра (9), Салин (8), Х. Фернандес (8), Фитипальдо (5), Дианье (3), Больмаро (0).

Положение команд: Барселона – 28-5, Баскония – 27-6, Реал – 27-6, Уникаха – 23-10, Тенерифе – 23-10, Гран-Канария – 19-14, Ховентуд – 19-14, Валенсия – 17-16, Мурсия – 16-17, Бильбао – 14-19, Обрадойро – 13-20, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 12-21, Жирона – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23,  Фуэнлабрада – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий