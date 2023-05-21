ACB. «Уникаха» одержала победу над «Тенерифе»

В воскресенье, 21 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB « » одержала победу над « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 28-5, Баскония – 27-6, Реал – 27-6, Уникаха – 23-10, Тенерифе – 23-10, – 19-14, Ховентуд – 19-14, – 17-16, Мурсия – 16-17, Бильбао – 14-19, Обрадойро – 13-20, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 12-21, – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23, Фуэнлабрада – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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