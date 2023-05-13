ACB. «Сарагоса» – «Жирона», «Бетис» сыграет с «Гранадой»

В субботу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB « » примет «Жирону», « » сыграет с «Гранадой».

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Регулярный чемпионат

Бетис – Гранада Дата проведения 13 мая, 21.45, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Положение команд: Баскония – 27-5, Барселона – 27-5, Реал – 25-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 19-13, Ховентуд – 18-14, Валенсия – 16-16, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-19, Сарагоса – 12-20, – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23, Фуэнлабрада – 4-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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