Майкл Мэлоун: «Майкл Портер сегодня был великолепен»

Главный тренер « » похвалил выступление форварда в 3-м матче с « » (119:108, 3-0) и отметил его прогресс как игрока.

«Майкл Портер сегодня был великолепен. Для меня эта игра была картиной его потенциального величия.

14 очков, 10 подборов, 6 передач и ни одной потери. И один из моих любимых моментов этого вечера. Он получил передачу и мог сделать тяжелый бросок с сопротивлением. Вместо этого отдал мяч дальше – . Тот оформил точный открытый 3-очковый.

Это показывает, что Майкл продолжает взрослеть как игрок. Очень горжусь его сегодняшним выступлением», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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