Майкл Мэлоун: «Майкл Портер сегодня был великолепен»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Майкл Портер Брюс Браун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун похвалил выступление форварда Майкла Портера в 3-м матче с «Лейкерс» (119:108, 3-0) и отметил его прогресс как игрока.

«Майкл Портер сегодня был великолепен. Для меня эта игра была картиной его потенциального величия.

14 очков, 10 подборов, 6 передач и ни одной потери. И один из моих любимых моментов этого вечера. Он получил передачу и мог сделать тяжелый бросок с сопротивлением. Вместо этого отдал мяч дальше – Брюсу Брауну. Тот оформил точный открытый 3-очковый.

Это показывает, что Майкл продолжает взрослеть как игрок. Очень горжусь его сегодняшним выступлением», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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15 комментариев

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Zomourning33
Ответ Misha_Sapunov
неужели действительно спина так урезает его. чел огромная шпала, а кроме как с трехи ничего не может. в посте против макси бокса не осилит, просто не понимает что делать, сразу видно желание отскочить и пульнуть джампер. я уже не говорю о том, чтобы щит разрывать. под 2.10 на минуточку парень.
Он щуплый для игры в краске. Кеша тоже не разрывает трехсекундную. как Шак, почему-то. Действительно, почему же? А зачем, собственно, ему вообще делать еще что-то, если и того, что он делает сейчас с запасом хватает? Он вроде и без защиты, как и все в Денвере, а по игре там слабых мест в защите нет вообще. Все работает как часы, все знают что нужно делать, отлично работает скамейка. Они не проигрывают Лалкам, даже когда их засуживают, даже без настоящего МВП, котого судейки посадили на фолы, на секундочку. И все это благодаря Мэлоуну и вот таким парням как МПД, ККП, Грин и Брюс Браун.
+19
-1
+18
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Денис Храпунов
А ведь действительно, умное решение походу игры от Майкла. Это заявка на успех.
Рад за Брауна, идеальный игрок в систему, вовремя свалил из Бруклина.
+13
-1
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jxmazefan
Ответ Zomourning33
Он щуплый для игры в краске. Кеша тоже не разрывает трехсекундную. как Шак, почему-то. Действительно, почему же? А зачем, собственно, ему вообще делать еще что-то, если и того, что он делает сейчас с запасом хватает? Он вроде и без защиты, как и все в Денвере, а по игре там слабых мест в защите нет вообще. Все работает как часы, все знают что нужно делать, отлично работает скамейка. Они не проигрывают Лалкам, даже когда их засуживают, даже без настоящего МВП, котого судейки посадили на фолы, на секундочку. И все это благодаря Мэлоуну и вот таким парням как МПД, ККП, Грин и Брюс Браун.
"Он вроде и без защиты"

А что у него по стате? На глаз вроде неплохо защищается
+5
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jxmazefan
Ответ Misha_Sapunov
как это подтверждается?
Шестью ассистами сегодня. Стоя у кольца несколько раз смог Йокичу дать на лэйап
+4
-1
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jxmazefan
Ответ Misha_Sapunov
да никак он не умеет. интеллекта там мало. поэтому после банального перевода в угол на треху, который любой резервист ГС делает с закрытыми глазами, тренер поет ему дифирамбы. значит это редкость.
Окей, я переборщил. Портер реально только три умеет. Пасует худо бедно, в защите хотя бы хаслит (но тоже бедно). Ты прав по фактам (не сарказм)

Теперь отстань)
+5
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jxmazefan
Ответ Misha_Sapunov
неужели действительно спина так урезает его. чел огромная шпала, а кроме как с трехи ничего не может. в посте против макси бокса не осилит, просто не понимает что делать, сразу видно желание отскочить и пульнуть джампер. я уже не говорю о том, чтобы щит разрывать. под 2.10 на минуточку парень.
Пасует неплохо зато
+2
0
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jxmazefan
Ответ Misha_Sapunov
одна игра может быть подтверждением?
Да не, вроде всегда так мог. Он разыгрывать не умеет, но находить варианты в динамике может
+3
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jxmazefan
Ответ Misha_Sapunov
оно и видно. Человек пасует на уровне деревяндре, который играет в два раза меньше. он абсолютно худший в команде пасующий и ужасный пассер в целом. 1 передача за 30 минут мачта. кошмар кароч
Ну хоть так умеет и ладно
+3
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Misha_Sapunov
неужели действительно спина так урезает его. чел огромная шпала, а кроме как с трехи ничего не может. в посте против макси бокса не осилит, просто не понимает что делать, сразу видно желание отскочить и пульнуть джампер. я уже не говорю о том, чтобы щит разрывать. под 2.10 на минуточку парень.
+3
-3
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Misha_Sapunov
Ответ jxmazefan
Пасует неплохо зато
как это подтверждается?
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Zomourning33
Ответ jxmazefan
"Он вроде и без защиты" А что у него по стате? На глаз вроде неплохо защищается
Не знаю про статистику, приврдил общее мнение так называемых экспертов, который предрекали вылет Денвера в 1 раунде, если на них выйдет ЛАЛ.
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