Майкл Мэлоун: «Майкл Портер сегодня был великолепен»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун похвалил выступление форварда Майкла Портера в 3-м матче с «Лейкерс» (119:108, 3-0) и отметил его прогресс как игрока.
«Майкл Портер сегодня был великолепен. Для меня эта игра была картиной его потенциального величия.
14 очков, 10 подборов, 6 передач и ни одной потери. И один из моих любимых моментов этого вечера. Он получил передачу и мог сделать тяжелый бросок с сопротивлением. Вместо этого отдал мяч дальше – Брюсу Брауну. Тот оформил точный открытый 3-очковый.
Это показывает, что Майкл продолжает взрослеть как игрок. Очень горжусь его сегодняшним выступлением», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.
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Рад за Брауна, идеальный игрок в систему, вовремя свалил из Бруклина.
А что у него по стате? На глаз вроде неплохо защищается
Теперь отстань)