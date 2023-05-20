Евгений Богачев: «Казалось, что «Зенит» и «Газпром» обыграть было невозможно, но мы их сделали»

В субботу, 20 мая, в казанском Кремле у главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось награждение УНИКСа, который стал победителем сезона лиги ВТБ-2022/23.

«Мы давно знакомы с Рустамом Нургалиевичем, и за эти годы вы внесли огромный вклад в развитие баскетбола. Вы мне советовали таких спонсоров, которых нет ни в какой республике! Вся Европа знает, что мы исправно все платим.

Хорошо, что мы выиграли чемпионат, но для меня важнее любой медали интерес к нам со стороны зрителей. Когда десятки матчей на команду смотрят стоя, билетов нет, к нам приходят семьями, это невероятно!

Казалось, что « » и «Газпром» обыграть было невозможно! Но мы их сделали!

Пускай Ненад Димитриевич встанет. Я сейчас захожу в Кремль и вижу выставку Александра Македонского. И вспоминаю: у нас же тоже есть македонец! Знаете, сколько он набрал в последнем матче финала? 34 очка — больше трети командных. Он такой же Александр Македонский! У Ненада столько сил, что у него даже сын родился в Казани!» – сказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?