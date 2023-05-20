«Вы пример для юных спортсменов». Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ

В субботу, 20 мая, в казанском Кремле у главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось награждение УНИКСа, который стал победителем сезона лиги ВТБ-2022/23.

«Поздравляю вас с победой, аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми и получили огромное удовольствие.

Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах. Сегодня у нас более 30 тысяч детей — будущие баскетболисты.

Уверен, эта победа будет дальше продолжаться. Понятно, что это непросто будет, но у вас есть силы, умения и талант», – сказал Рустам Минниханов.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?