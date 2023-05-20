«Вы пример для юных спортсменов». Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ
В субботу, 20 мая, в казанском Кремле у главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось награждение УНИКСа, который стал победителем сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.
«Поздравляю вас с победой, аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми и получили огромное удовольствие.
Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах. Сегодня у нас более 30 тысяч детей — будущие баскетболисты.
Уверен, эта победа будет дальше продолжаться. Понятно, что это непросто будет, но у вас есть силы, умения и талант», – сказал Рустам Минниханов.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
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