«Вы пример для юных спортсменов». Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Рустам Минниханов Баскетбол

В субботу, 20 мая, в казанском Кремле у главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось награждение УНИКСа, который стал победителем сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.

«Поздравляю вас с победой, аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми и получили огромное удовольствие.

Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах. Сегодня у нас более 30 тысяч детей — будущие баскетболисты.

Уверен, эта победа будет дальше продолжаться. Понятно, что это непросто будет, но у вас есть силы, умения и талант», – сказал Рустам Минниханов.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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1 комментарий

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Вячеслав Клименко
знатно потроллил
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