Олег Матыцин о чемпионстве УНИКСа: «Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Олег Матыцин Баскетбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу казанского УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет.

Мы говорили о конкуренции – всегда рождение нового чемпиона дает дополнительную мотивацию другим командам», – сказал Матыцин.

Ранее УНИКС четыре раза становился серебряным призером турнира и четыре раза – бронзовым.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий