Олег Матыцин о чемпионстве УНИКСа: «Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу казанского УНИКСа в лиге ВТБ.

«Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет.

Мы говорили о конкуренции – всегда рождение нового чемпиона дает дополнительную мотивацию другим командам», – сказал Матыцин.

Ранее УНИКС четыре раза становился серебряным призером турнира и четыре раза – бронзовым.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?