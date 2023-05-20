Олег Матыцин о чемпионстве УНИКСа: «Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет»
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу казанского УНИКСа в Единой лиге ВТБ.
«Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет.
Мы говорили о конкуренции – всегда рождение нового чемпиона дает дополнительную мотивацию другим командам», – сказал Матыцин.
Ранее УНИКС четыре раза становился серебряным призером турнира и четыре раза – бронзовым.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
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