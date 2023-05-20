Форвард « » поделился своим мнением о чемпионстве УНИКСа в завершившемся сезоне Лиги ВТБ.

« лига ВТБ реально стала сильнее. УНИКС и «Локомотив‑Кубань» это показали. У них все матчи были очень интересными. Но вообще от всего этого в первую очередь сам баскетбол выигрывает.

Понятное дело, что нам хотелось удержаться на вершине, повторить прошлогодний успех. Но для лиги смена чемпиона - это неплохо. Тем более все говорят, что удержаться на вершине труднее, чем на нее взойти. Скажу еще раз: в следующем сезоне приложим все усилия, чтобы вернуться обратно. Хотя, пройди мы УНИКС, шансы повторить успех были бы очень велики», - сказал Карасев

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?