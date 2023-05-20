Сергей Карасев: «Для Лиги ВТБ смена чемпиона - это неплохо»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился своим мнением о чемпионстве УНИКСа в завершившемся сезоне Лиги ВТБ.

«Единая лига ВТБ реально стала сильнее. УНИКС и «Локомотив‑Кубань» это показали. У них все матчи были очень интересными. Но вообще от всего этого в первую очередь сам баскетбол выигрывает.

Понятное дело, что нам хотелось удержаться на вершине, повторить прошлогодний успех. Но для лиги смена чемпиона - это неплохо. Тем более все говорят, что удержаться на вершине труднее, чем на нее взойти. Скажу еще раз: в следующем сезоне приложим все усилия, чтобы вернуться обратно. Хотя, пройди мы УНИКС, шансы повторить успех были бы очень велики», - сказал Карасев 

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий