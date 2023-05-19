Елена Баранова: «Поздравляю УНИКС с победой, но сколько в команде было российских игроков?»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань чемпионат России Елена Баранова Единая лига ВТБ Баскетбол

Легенда российского баскетбола Елена Баранова поздравила УНИКС с победой в Лиге ВТБ, но отметила, что в казанской команде на ведущих ролях исключительно иностранные игроки.

«Считаю, что за победу в Единой лиге ВТБ боролись абсолютно равные соперники – трофея заслуживали и УНИКС, и «Локо», и ЦСКА, и тот же «Зенит». Но вот в итоге армейцы довольствовались лишь бронзовыми медалями – возможно, полагали, что после отличного регулярного сезона справятся с краснодарцами без проблем. Ну а чемпионами наконец-то стали казанцы – от всей души поздравляю и игроков, и наставников, и руководителей, и болельщиков этой команды! Правда, у меня, как у патриота своей Родины, эта победа оставила двоякое впечатление – все-таки в составе УНИКСа было ну уж очень много легионеров, а порой на площадке в его составе выходили одни только иностранцы. И это в то время, когда зарубежные клубы по всем известным обстоятельствам отказываются заключать контракты с нашими игроками, которых просто необходимо задействовать в российских командах. Почему, когда у нас открылось такое окно возможностей, не прикрыть наконец дорогу в наши клубы для иностранцев – конечно, не для всех, а самых «отстающих»? Я уже давно говорю следующее: в отечественных баскетбольных командах, как в том же волейболе, должны числиться максимум двое иностранцев и желательно из дружественных стран. Вы не представляете, сколько в нашей стране загубленных спортивных талантов! И причина тому одна: им просто негде играть, негде проявить себя.

Вот кто-то критикует наши спортивные школы – мол, проку от них мало. Да хорошо они работают, даже очень хорошо! Просто если их воспитанники – игровики, то им надо играть, если это лыжники, то им надо бежать по лыжне, если стрелок, надо стрелять. А вот в баскетболе наши мальчики взрослеют и понимают, что играть-то им негде!

Оттого и остается после победы УНИКСа некоторый горький осадок: команда наконец-то дошла до главной в своей истории победы, но сколько в ней было российских игроков?.. Рада за Воронцевича, Лазарева, Кулагина, Зайцева и других, но уверена, что каждый из них был готов вложить в победу гораздо больше того, что ему дали. В этом плане мне очень импонируют ЦСКА и «Локо»: да, в их составах также немало легионеров, но ведь в них блистают и наши ребята», – заявила Баранова.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Белов
Из одного только студенческого баскетбола Пиндосии каждый год минимум 200-300 человек уровня МСМК не попадают в НБА и это весьма недурные игроки, готовые на все чтобы не возвращаться торговать крэком в родные гетто. Поэтому все лиги от Вануату и до финалистов Евролиги забиты этими смуглыми Бро. Баранова может хоть сколько разоряться, но это объективная реальность что даже Литва выдает больше качественных игроков , чем вся Россия и наши не играют не потому что их спецом зажимают, а потому что играют хуже. Даже Локомотив, несмотря на все потуги не может подготовить никого сильнее того же Банфорда. Поэтому надо прекращать этот буллшит, а готовить игроков. Хотя бы десяток в год.
+40
-5
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ответ Basket_life
Правильно говорит. Ни в одной стране так не превозносят иностранцев, как у нас. Их любят, ценят и прощают. А вот своих парней мы критикуем по полной программе. За этот полуфинал досталось и Зубкову, и Зайцеву, и Торопову. Перечислять можно бесконечно. Одного (Шведа) буквально чуть не убили. Ну и куда мы катимся?
В НБА:
Денвер - молится на серба Йокича
Даллас - на словенца Дончича (а раньше на немца Новицки)
Миллуоки - на грека Адетукомбо
Великую франшизу Сан-Антонио вперед француз Паркер и аргентинец Жинобили
Икона Хьюстона - Хаким Оладжувон - нигериец
Мне продолжать, или мысль понятна?
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
В мире есть клубные соревнования, и никто не зацикливается на национальности и гражданстве игроков. Для этого есть сборные команды, которые выступают за свою страну и там проявляется их патриотизм.
Мне кажется, это разные истории..
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Ответ Olga.t
В мире есть клубные соревнования, и никто не зацикливается на национальности и гражданстве игроков. Для этого есть сборные команды, которые выступают за свою страну и там проявляется их патриотизм. Мне кажется, это разные истории..
Многим, в том числе и мне, неинтересно смотреть на беготню третьесортных американцев при отсутствии "своих" игроков на ведущих ролях.
С тем же успехом я лучше НБА посмотрю, где класс иностранцев на десять голов выше будет
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПАВЕЛ РУЖЕНЦЕВ
Жаль, что Елена так и не узнает, что молодой Самсон из цска до 15лет жил в деревне в 100 метрах от ее дома. Были Квитковский, Петенев, Михайловский, стали Щербенев, Мартюк, Емченко. Но есть талантливы ребята у которых нет папы тренера, который бы закрылся с ними на летние 2 месяца в спортзале и занялся индивидуалкой, Кадошников 21 год 2,04м(супер атлет с отличной трешкой, которую не дают бросать), Барашков 24 года 2,01м (редкий универсал), Гафуров 21год 2,11м( недооцененный игрок нового направления, а из него лепят Лопатина). У молодых талантов должны быть родственники или очень близкие люди профессиональные спортсмены. Не получился бы Базаревич если бы не было Озерова. За каждым, каждым игроком НБА стоит профи родители или близкие родственники, в Сербии такая же фигня, судя по нашим молодым в Испании , такая же хрень. А наши детские тренеры хорошие, но сейчас этого мало.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аарон Рэмзи
Ответ Донован хозяин НБА
Многим, в том числе и мне, неинтересно смотреть на беготню третьесортных американцев при отсутствии "своих" игроков на ведущих ролях. С тем же успехом я лучше НБА посмотрю, где класс иностранцев на десять голов выше будет
Если третьесортные американцы побеждают, это уже о многом говорит об уровне команд
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Я уже устал от подобных высказываний, где неспособность выдержать конкуренцию с иностранцами подменяется понятием "Нашим мальчикам играть негде".
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Trubin
Российским игрокам негде играть, потому что лига ВТБ состоит из 12 команд (2 из них - Астана и Минск)
+15 команд из суперлиги 1
Т.е. на огромную страну 25 профессиональных и полупрофессиональных команд
Вот и вся арифметика
Хотите больше российских игроков, развивайте внутренние чемпионаты на всех уровнях, а не предъявляйте десятки глупых требований для команд, типа Уралмаша и Руны, из-за которых они не могут попасть в Лигу ВТБ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Донован хозяин НБА
Многим, в том числе и мне, неинтересно смотреть на беготню третьесортных американцев при отсутствии "своих" игроков на ведущих ролях. С тем же успехом я лучше НБА посмотрю, где класс иностранцев на десять голов выше будет
Если есть российские сильные спортсмены, в чем интерес клубов закупать "третьесортных американцев"? Наверное, есть какие-то причины, эти американцы похоже сильнее воспитанников УНИКСа.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julius Nwosu
Пускай смотрит Суперлигу. Там всё о чём она мечтает. Минимум легов (у многих их вообще нет), в основном местные играют. Только уровень днищенский и жалкие кучки людей на трибунах. Интересно почему, ведь злые леги не мешают?...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diter
«Поздравляю УНИКС с победой, но сколько в команде было российских игроков?» // На любой вопрос есть практический ответ. Итак: российские игроки Уникса в золотом сезоне 2022/2023 сыграли 4226 минут (44,5% от общекомандных минут), Локо — 5415 (57,2%), ЦСКА — 4342 (45,8%), Зенит — 4417 (45,9%), НН — 4205 (59,4%), МБА — 7275 (100%), Енисей — 3703 (57,0%), Автодор — 2534 (36,1%), Парма — 3251 (46,0%).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
malinin
Ответ Olga.t
В мире есть клубные соревнования, и никто не зацикливается на национальности и гражданстве игроков. Для этого есть сборные команды, которые выступают за свою страну и там проявляется их патриотизм. Мне кажется, это разные истории..
Только вот сборной играть теперь негде
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mikhuil
Ответ гилберт
Что значит даже Литва?
значит то, что в население Латвии почти в 70 раньше меньше российского
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Дмитрий Белов
Из одного только студенческого баскетбола Пиндосии каждый год минимум 200-300 человек уровня МСМК не попадают в НБА и это весьма недурные игроки, готовые на все чтобы не возвращаться торговать крэком в родные гетто. Поэтому все лиги от Вануату и до финалистов Евролиги забиты этими смуглыми Бро. Баранова может хоть сколько разоряться, но это объективная реальность что даже Литва выдает больше качественных игроков , чем вся Россия и наши не играют не потому что их спецом зажимают, а потому что играют хуже. Даже Локомотив, несмотря на все потуги не может подготовить никого сильнее того же Банфорда. Поэтому надо прекращать этот буллшит, а готовить игроков. Хотя бы десяток в год.
Что значит даже Литва?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Basket_life
Ответ Savardus
В НБА: Денвер - молится на серба Йокича Даллас - на словенца Дончича (а раньше на немца Новицки) Миллуоки - на грека Адетукомбо Великую франшизу Сан-Антонио вперед француз Паркер и аргентинец Жинобили Икона Хьюстона - Хаким Оладжувон - нигериец Мне продолжать, или мысль понятна?
Молиться на 1-2 игрока я понимаю, но не на пол команды вторички
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домингес Казань
выиграл Уникс стали считать легионеров)))выигрывал Цска с 8-9легами в составе все было нормально)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
E.Fjodorov
Ответ Донован хозяин НБА
Многим, в том числе и мне, неинтересно смотреть на беготню третьесортных американцев при отсутствии "своих" игроков на ведущих ролях. С тем же успехом я лучше НБА посмотрю, где класс иностранцев на десять голов выше будет
Относительно "третьесортных" легионеров, и не только американцев, трудно не согласиться. Кому как, но мне неинтресно смотреть игры команд НБА - там никто не играет в защите. Отсюда и результаты за сотню. Это не отменяет того, что там масса не только талантливых, но и весьма мастеровитых парней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ivanov
Опять популизм.Жбанов вырос на конкуренции,Воронцевич говорил,за счет конкуренции мы растем как игроки..Благодаря таким мыслям,мы в пятьдесят на площадке увидим Моню,Фридзона,Сейчас уже катастрофически не хватает сильных русских ребят так как скорее всего Уралмаш+Руна,тогда эта проблема будет острее,цена на игроков будет космос,а качество среднее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Стасилевич
На сколько я видел, в УНИКСе 6 легов,в цска тоже😂😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казбек Бимбасов
Посыл понятен, очередное популистское высказывание для понятной ЦА, но если глаза разуть и посмотреть правде в глаза. В составе УНИКСа одним из слабейших игроков в серии был Зайцев, а он попадает в основу между прочим, что ж тогда с теми кто не проходит? И вопрос ведь не в черный/белый, ведь тот же Дмитриевич был очень хорош. Лучший игрок чемпионата - Милутинов. Просто объективно - баскетбол, как кстати и остальные игровые виды спорта, пребывает в очень печальном состоянии и уровень подготовки новых игроков буквально на дне. Хотя, замечу, что детский спорт в последние два года сделал большие шаги вперед, возможно лет через 10-20 ситуация изменится в лучшую сторону
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roentgen
Ответ mikhuil
значит то, что в население Латвии почти в 70 раньше меньше российского
я вам скажу так. Одно государство Фиджи выдает качественных игроков в регби в год, больше, чем РФ за поколение. И это я молчу про Уэльс. Ну и не буду упоминать о великих футболистах Китая и Индии с населением процентов 80 от мирового.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Ответ modano23
Такое впечатление, что Лена застряла где то далеко в прошлом. А тут еще и о патриотизме вспомнила. Финальная серия да, а по сезону нормальное время имели Жбанов, Зайцев, Воронцевич и прости господи Лазарев даже. Вполне адекватно все. Ну а про легов из дружественных стран это вообще угар конечно…кстати, кто-нибудь знает, почему Лену не берут на работу вообще никуда?)
Стас Ильницкий хорошо смотрелся, но получил серьезную травму.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diter
Ответ E.Fjodorov
На этом фоне выделяется Автодор, хозяин которого притендует на то, что у него лучшая баскетбольная школа в России по производству кандидатов в НБА.
Да, выделяются МБА, Локомотив, Автодор, остальные по игровому времени плюс-минус близко идут, дальше уже нюансы по роли в игре и возрасту игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zaytm51@gmail.com
Ответ Olga.t
В мире есть клубные соревнования, и никто не зацикливается на национальности и гражданстве игроков. Для этого есть сборные команды, которые выступают за свою страну и там проявляется их патриотизм. Мне кажется, это разные истории..
Пустословие и откровенно вредоносное суждение. Видать,своих детишек нет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diter
Ответ Домингес Казань
выиграл Уникс стали считать легионеров)))выигрывал Цска с 8-9легами в составе все было нормально)))
Нет, не было, точно так же год за годом обсуждали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий