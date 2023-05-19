Елена Баранова: «Поздравляю УНИКС с победой, но сколько в команде было российских игроков?»

Легенда российского баскетбола поздравила УНИКС с победой в Лиге ВТБ, но отметила, что в казанской команде на ведущих ролях исключительно иностранные игроки.

«Считаю, что за победу в лиге ВТБ боролись абсолютно равные соперники – трофея заслуживали и УНИКС, и « », и ЦСКА, и тот же «Зенит». Но вот в итоге армейцы довольствовались лишь бронзовыми медалями – возможно, полагали, что после отличного регулярного сезона справятся с краснодарцами без проблем. Ну а чемпионами наконец-то стали казанцы – от всей души поздравляю и игроков, и наставников, и руководителей, и болельщиков этой команды! Правда, у меня, как у патриота своей Родины, эта победа оставила двоякое впечатление – все-таки в составе УНИКСа было ну уж очень много легионеров, а порой на площадке в его составе выходили одни только иностранцы. И это в то время, когда зарубежные клубы по всем известным обстоятельствам отказываются заключать контракты с нашими игроками, которых просто необходимо задействовать в российских командах. Почему, когда у нас открылось такое окно возможностей, не прикрыть наконец дорогу в наши клубы для иностранцев – конечно, не для всех, а самых «отстающих»? Я уже давно говорю следующее: в отечественных баскетбольных командах, как в том же волейболе, должны числиться максимум двое иностранцев и желательно из дружественных стран. Вы не представляете, сколько в нашей стране загубленных спортивных талантов! И причина тому одна: им просто негде играть, негде проявить себя.

Вот кто-то критикует наши спортивные школы – мол, проку от них мало. Да хорошо они работают, даже очень хорошо! Просто если их воспитанники – игровики, то им надо играть, если это лыжники, то им надо бежать по лыжне, если стрелок, надо стрелять. А вот в баскетболе наши мальчики взрослеют и понимают, что играть-то им негде!

Оттого и остается после победы УНИКСа некоторый горький осадок: команда наконец-то дошла до главной в своей истории победы, но сколько в ней было российских игроков?.. Рада за Воронцевича, Лазарева, Кулагина, Зайцева и других, но уверена, что каждый из них был готов вложить в победу гораздо больше того, что ему дали. В этом плане мне очень импонируют ЦСКА и «Локо»: да, в их составах также немало легионеров, но ведь в них блистают и наши ребята», – заявила Баранова.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?