Чарльз Баркли: «Наггетс» выиграют чемпионат»

Теги Денвер НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Денвер» выйдет в финальную серию плей-офф НБА и выиграет чемпионат.

«Думаю, что они выиграют чемпионат.

С нетерпением жду финала, потому что в Денвере есть несколько хороших полей для гольфа», – сказал Баркли.

«Лейкерс» ты совсем сбросил со счетов?» – спросил Кенни Смит.

«Черт возьми, да!» – ответил Баркли.

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14 комментариев

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rigobersong
Значит ставим хату на Майами:)
+16
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Лиллард унижатель!
Чарльз Баркли: «Cакраменто» выйдет в финал Западной конференции»
+12
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Вася Пупкин
Может и правдо стоило немного усложнить задачу для Денвера, а то уж больно легко всё у них получается )
+8
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phivas
Ппц, зачеееем, Чак((((
+6
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Первый шаг Кобе
Сегодня 2:1 ))
+3
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Tim Timson
а в ЛА, Майами и Бостоне нет полей для гольфа?)
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алексей батькович
Он там с метлой еще не ходил?
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namankey
Ответ rigobersong
Значит ставим хату на Майами:)
С такими коэффициентами, которые дают на Майами, достаточно ставить комнату
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Вадим flanec
Ответ rigobersong
Значит ставим хату на Майами:)
Ты ещё не все проиграл хаты?))
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