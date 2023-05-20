Чарльз Баркли: «Наггетс» выиграют чемпионат»

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Денвер» выйдет в финальную серию плей-офф НБА и выиграет чемпионат.

«Думаю, что они выиграют чемпионат.

С нетерпением жду финала, потому что в Денвере есть несколько хороших полей для гольфа», – сказал Баркли.

«Лейкерс» ты совсем сбросил со счетов?» – спросил Кенни Смит.

«Черт возьми, да!» – ответил Баркли.

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