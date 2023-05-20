Чарльз Баркли: «Наггетс» выиграют чемпионат»
Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Денвер» выйдет в финальную серию плей-офф НБА и выиграет чемпионат.
«Думаю, что они выиграют чемпионат.
С нетерпением жду финала, потому что в Денвере есть несколько хороших полей для гольфа», – сказал Баркли.
«Лейкерс» ты совсем сбросил со счетов?» – спросил Кенни Смит.
«Черт возьми, да!» – ответил Баркли.
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