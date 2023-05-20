Чарльз Баркли – Виктору Вембаньяме: «Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек»

Теги Сан-Антонио НБА Чарльз Баркли драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли посмеялся над французским форвардом Виктором Вембаньямой, который заявил, что ему не терпится выиграть чемпионат с «Сан-Антонио».

«Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек. Вероятно, в следующем сезоне вы даже не попадете в плей-офф.

Так что вся эта шумиха вокруг тебя и то, что ты надираешь всем задницы во Франции, ничего не будет значить, когда ты выйдешь на площадку в следующем сезоне.

Вполне возможно, что вы будете третьей командой в Техасе. Только в Техасе», – сказал Баркли.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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25 комментариев

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Nightyork97
Баркли не дает порадоваться прямо. Там люди лотерею выиграли со времен Данкана. Читал вчера, что ради Витька уже абонементы активно раскупают. Лучше мечтать о победах с 1 номером драфта, чем сидеть и грустить как Детройт с одним из братиков Томпсонов.
+49
-7
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Forza
Лол. То есть, Венбаньяма должен был сказать, что у Сперс состав гавно и поэтому он даже и не думает о чемпионстве? Так и тогда бы доколупались. Сомнений нет.

Это же абсолютно нормально, что восходящей звезде нетерпится добраться до вершины. Это здоровые амбиции. Тем более, он не сказал, что они выиграют чемпионат в следующем сезоне. Он сказал, что ему нетерпится выиграть.
+35
-4
+31
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Лиллард унижатель!
Ответ Xell
В ближайшие 3года нет. Когда Данкан приходил у него в Сперс уже был праймовый Робинсон
А сейчас праймовый Макдермотт.
+17
0
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Локоть Артеста
Ответ Яма
Даст бог памяти году эдак в 2014-м нечто похожее говорили и про чемпионство ГСВ. А уж знаменитые прогнозы от сэра любимая тема для стёба на все времена.
Кое чему Баркли научился, а именно не обещать поцеловать осла в зад😂
+8
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Костя Кот
гад, но прав)
+7
-1
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Hobotok
Правильно я понимаю, что САС в следующем году станут чемпионами?
+5
-1
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Александр 74
Вообще Чарльз натянул фуражку Кэпа по самые уши. Но ведь и Виктор наверняка имел в виду неопределенное будущее.
+4
0
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DiVo163
Ответ kondratiy
Сезон 1997/1998, когда САС взяли под первым пиком Тима Данкана... Греггу Поповичу ещё не было 50 лет. В команде был один из лучших игроков того времени - Адмирал Робинсон, который ещё пять лет отыграл. Перед нырком на дно таблицы за Данканом они два сезона выигрывали 72-75% матчей. Т. Е это была одна из лучших команд, которая сознательно танканула в надежде усилиться. ___ А сейчас... Поповичу считай уже почти 75 лет. Команда уже 4 года не нюхала пороха в плей-офф. Лучший игрок - ... Да нет такого. Ибо как котируется Келдон Джонсон в масштабах лиги? Чему радоваться в такой ситуации? Лузерская франшиза с престарелым наставником. Тут плакать надо, если честно.
Сейчас бы лузерской называть франшизу, которая взяла 5 гаяек в 3х разных десятилетиях, нормально накидываешь конечно
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Abdulla
В стане Спёрс теперь ещё больше позитива - после комментария Чакстера шансов на удачный плов прибавилось!
+3
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ammen
Ответ milan_22
А что кстати у САС по пикам и другим типам для усиления состава? Вембаньяма это конечно хорошо, но его одного действительно маловато чтобы сделать прямо мощный рывок
Пики есть, место в платежке есть. Прогрессирующая молодежь тоже, кстати, есть. Немного времени и все будет нормально у Сперс
+2
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milan_22
А что кстати у САС по пикам и другим типам для усиления состава? Вембаньяма это конечно хорошо, но его одного действительно маловато чтобы сделать прямо мощный рывок
+1
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Яма
Даст бог памяти году эдак в 2014-м нечто похожее говорили и про чемпионство ГСВ.
А уж знаменитые прогнозы от сэра любимая тема для стёба на все времена.
+4
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Tim Timson
очередная серия прогнозов от Баркли).. значит все будет хорошо у Вити и Шпор))
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noke
Там вроде шесть пиков первого раунда в следующие два года? И ещё пара дополнительных в 27 и 28. + Келдон Джонсон, Васселл и Сочан.
САС, мне кажется, выглядят очевидными партнёрами для сделки с Бруклином. Если Виктор действительно хотя бы в половину такой крутой, то сидеть солить его смысла нет. Надо вложиться и играть в ПО. Тем более, что, честно говоря, на Западе сейчас в шестёрку попасть, если захотеть, совершенно реально.
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Алексей Виноградов
Ответ Forza
Лол. То есть, Венбаньяма должен был сказать, что у Сперс состав гавно и поэтому он даже и не думает о чемпионстве? Так и тогда бы доколупались. Сомнений нет. Это же абсолютно нормально, что восходящей звезде нетерпится добраться до вершины. Это здоровые амбиции. Тем более, он не сказал, что они выиграют чемпионат в следующем сезоне. Он сказал, что ему нетерпится выиграть.
должен был сказать, что если они его выберут, то он сразу же потребует обмена. ;-)
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havoc3
А не многовато ли анонсов? Парень не слишком блещет в европе, против команд евролиги в чемпионате франции все игры или так себе или вообще провал.
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Xell
Ответ Hobotok
Правильно я понимаю, что САС в следующем году станут чемпионами?
В ближайшие 3года нет. Когда Данкан приходил у него в Сперс уже был праймовый Робинсон
+2
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Swhat
Ну вообще сперс начали сезон отлично. Не притормозили ли специально потом, чтобы были шансы на драфте.
Плюс явно мощное усиление. В плейнинн должны попадать минимум в будущем сезоне.
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Hobotok
Ответ Xell
В ближайшие 3года нет. Когда Данкан приходил у него в Сперс уже был праймовый Робинсон
А как же знаменитые прогнозы Баркли? Вполне себе эквивалент праймовому Робинсону, нет?
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Alexander Ilyin
Ответ milan_22
А что кстати у САС по пикам и другим типам для усиления состава? Вембаньяма это конечно хорошо, но его одного действительно маловато чтобы сделать прямо мощный рывок
Талантливые молодые лидеры, полупустая платёжка, куча выменянных пиков.
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engine_10
Ответ Swhat
Ну вообще сперс начали сезон отлично. Не притормозили ли специально потом, чтобы были шансы на драфте. Плюс явно мощное усиление. В плейнинн должны попадать минимум в будущем сезоне.
Спёрс пол сезона перестраховывались и берегли игроков, плюс когда вся команда состоит из юнцов, то они просто не понимают как действовать в командной защите первое время. Одно дело, когда один молодой игрок попадает в старт и ему опытные товарищи подскажут как действовать. Другое дело когда вся стартовая пятёрка юнцы, тогда сразу мрак, кто куда бежит. Начало сезона у Спёрс было хорошим, потому что все здоровы были и просто засчёт глубокой скамейки могли на равных играть с командами, которые только вкатывались в сезон и сами пытались понять как им играть (яркий пример Миннесота). Ближе к концу сезона командные взаимодействия стали лучше и вот там Спёрс притормозили, но не специально сливали концовки, как думали некоторые школьники, а просто основным игрокам давали играть через игру. Таким образом просто почти никогда не играла основная пятёрка и постоянно в старт залетали очень серые игроки. Ну и полседний фактор - положили Вассела на операцию раз уж сливали и было для этого время, а кроме Вассела в Спёрс никто эффективно не мог играть в клатче.
В общем уже в следующем сезоне некоторые из этих факторов уберутся и будет прогресс. По прошлому сезону считается, что если б так не берегли игроков и не ротировали состав, то могли игр 8-10 ещё взять. Это конечно даже близко не плей-ин, но с Вемби могут прибавить сильнее. Правда ожидается, что его тоже будут аккуратно вводить в состав и давать играть сначала минут по 25. Поэтому возможны обмены летом (например Келдон Джонсон) для получения ещё одного пика и ещё один сезон обучения Вемби и Сохана, а не борьба за плей-ин
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Алексей Виноградов
Ответ noke
Там вроде шесть пиков первого раунда в следующие два года? И ещё пара дополнительных в 27 и 28. + Келдон Джонсон, Васселл и Сочан. САС, мне кажется, выглядят очевидными партнёрами для сделки с Бруклином. Если Виктор действительно хотя бы в половину такой крутой, то сидеть солить его смысла нет. Надо вложиться и играть в ПО. Тем более, что, честно говоря, на Западе сейчас в шестёрку попасть, если захотеть, совершенно реально.
надо срочно подписывать звезду.
например, Ривза. ;-)
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