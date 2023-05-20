Чарльз Баркли – Виктору Вембаньяме: «Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек»
Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли посмеялся над французским форвардом Виктором Вембаньямой, который заявил, что ему не терпится выиграть чемпионат с «Сан-Антонио».
«Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек. Вероятно, в следующем сезоне вы даже не попадете в плей-офф.
Так что вся эта шумиха вокруг тебя и то, что ты надираешь всем задницы во Франции, ничего не будет значить, когда ты выйдешь на площадку в следующем сезоне.
Вполне возможно, что вы будете третьей командой в Техасе. Только в Техасе», – сказал Баркли.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
Это же абсолютно нормально, что восходящей звезде нетерпится добраться до вершины. Это здоровые амбиции. Тем более, он не сказал, что они выиграют чемпионат в следующем сезоне. Он сказал, что ему нетерпится выиграть.
А уж знаменитые прогнозы от сэра любимая тема для стёба на все времена.
САС, мне кажется, выглядят очевидными партнёрами для сделки с Бруклином. Если Виктор действительно хотя бы в половину такой крутой, то сидеть солить его смысла нет. Надо вложиться и играть в ПО. Тем более, что, честно говоря, на Западе сейчас в шестёрку попасть, если захотеть, совершенно реально.
Плюс явно мощное усиление. В плейнинн должны попадать минимум в будущем сезоне.
В общем уже в следующем сезоне некоторые из этих факторов уберутся и будет прогресс. По прошлому сезону считается, что если б так не берегли игроков и не ротировали состав, то могли игр 8-10 ещё взять. Это конечно даже близко не плей-ин, но с Вемби могут прибавить сильнее. Правда ожидается, что его тоже будут аккуратно вводить в состав и давать играть сначала минут по 25. Поэтому возможны обмены летом (например Келдон Джонсон) для получения ещё одного пика и ещё один сезон обучения Вемби и Сохана, а не борьба за плей-ин
например, Ривза. ;-)