Чарльз Баркли – Виктору Вембаньяме: «Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек»

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли посмеялся над французским форвардом , который заявил, что ему не терпится выиграть чемпионат с « ».

«Сперс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек. Вероятно, в следующем сезоне вы даже не попадете в плей-офф.

Так что вся эта шумиха вокруг тебя и то, что ты надираешь всем задницы во Франции, ничего не будет значить, когда ты выйдешь на площадку в следующем сезоне.

Вполне возможно, что вы будете третьей командой в Техасе. Только в Техасе», – сказал Баркли.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме