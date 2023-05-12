«Чикаго» собирается перестроить состав вокруг Зака Лавина (Heavy)

Теги Чикаго Финикс Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Деандре Эйтон Баскетбол

«Чикаго» собирается строить команду вокруг атакующего защитника Зака Лавина.

«Более вероятным вариантом обмена для «Санз» и «Буллс» был бы обмен Эйтона на Демара Дерозана. «Чикаго» не расставался со своим звездным форвардом, но это может произойти, учитывая, что ему 33 года и у него остался 1 год в контракте. «Буллс», по словам источников в лиге, готовы перестроить свой состав вокруг Зака Лавина в качестве первой опции», – сообщает журналист Heavy Шон Девени.

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3 комментария

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Ahmed Umahanov
Это даже не смешно
+2
0
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Алексей Дольский
Вучевича бы в ГСВ
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-1
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Дмитрий Медведев
Ah shit! Here we go again!
0
0
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