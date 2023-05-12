«Чикаго» собирается перестроить состав вокруг Зака Лавина (Heavy)

«Чикаго» собирается строить команду вокруг атакующего защитника Зака Лавина.

«Более вероятным вариантом обмена для «Санз» и «Буллс» был бы обмен на . « » не расставался со своим звездным форвардом, но это может произойти, учитывая, что ему 33 года и у него остался 1 год в контракте. «Буллс», по словам источников в лиге, готовы перестроить свой состав вокруг в качестве первой опции», – сообщает журналист Heavy Шон Девени.

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