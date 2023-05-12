Деандре Эйтон провел встречу с генеральным менеджером: «Мы согласились, что мне есть куда расти»

Теги Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон провел встречу с генеральным менеджером команды Джеймсом Джонсом.

«Было весело. Говорили о том, как мне стать лучше как игроку. О вещах, в которых он собирается мне помочь. Мы согласились, что мне есть куда расти. Так что я уже предвкушаю начало работы этим летом», – подвел итог разговора Эйтон.

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13 комментариев

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Alex Raycon
"Мы согласились, что мне есть куда расти"
В лесу
+14
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Van
"Было весело" - уже можно написать под карьерой в Санз. Кому только весело было, кроме Эйтона, взявшего максималку?
+6
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Consistency
Куда-нибудь в сторону Миннесоты. Там как раз любят собирать или талантливых безвольных центровых, которые бесполезны в плей-офф и любят растекаться как кисель, или талантливых ограниченных центровых, которые бесполезны в плей-офф и любят вдобавок ругаться с одноклубниками. А тут такой флеш-рояль! Талантливый, безвольный, растекается как кисель и ругается с одноклубниками. Даешь двойную башню Эйтон-КАТ, чтобы Эдвардс лег в психиатрическую клинику!
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Ocelot
если Санс смогут его куда то сплавить с его немаленьким контрактом то с радостью это сделают, не смог человек вырасти из первого номера драфта в полноценную звезду
а Дюранта не для того брали чтобы ролевику 100млн платить который вообще никак в ПО не помогает
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Чубака из половины Шака
Мы согласились, куда Расти
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Ржавый крюк Джаббара
Менеджер: "Деандре, тебе есть куда дальше расти - быстро расти отсюда в Оклахому или Атланту".
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Илья Купол
Ответ Van
"Было весело" - уже можно написать под карьерой в Санз. Кому только весело было, кроме Эйтона, взявшего максималку?
последний макс в его жизни. дальше по стопам Бисмака пойдет
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Van
Ответ Илья Купол
последний макс в его жизни. дальше по стопам Бисмака пойдет
нууууу) это вы сильно, но не буду удивлен. в случае с Эйтоном самое печальное, что там и физики и таланта достаточно. это как Бен Симмонс. вся херня в голове. ну Бен, ладно ещё, на травмах. что Деандре мешает, я без понятия.
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Александр Максаков
Будет расти в горизонтальном направлении
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pulyalke
сэт кайри и расходимся
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quznez
Ответ Alex Raycon
"Мы согласились, что мне есть куда расти" В лесу
в лесах Миннесоты?
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Ocelot
Ответ Consistency
Куда-нибудь в сторону Миннесоты. Там как раз любят собирать или талантливых безвольных центровых, которые бесполезны в плей-офф и любят растекаться как кисель, или талантливых ограниченных центровых, которые бесполезны в плей-офф и любят вдобавок ругаться с одноклубниками. А тут такой флеш-рояль! Талантливый, безвольный, растекается как кисель и ругается с одноклубниками. Даешь двойную башню Эйтон-КАТ, чтобы Эдвардс лег в психиатрическую клинику!
скорее куда то в сторону Оклахомы команды которая может подумать что подписав еще одну "почти звезду" в пару к ШГА сможет серьезно усилиться
они бы по факту Эйтоном может и усилились бы смотря как бы провернули трейд
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