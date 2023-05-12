Деандре Эйтон провел встречу с генеральным менеджером: «Мы согласились, что мне есть куда расти»

Центровой « » провел встречу с генеральным менеджером команды Джеймсом Джонсом.

«Было весело. Говорили о том, как мне стать лучше как игроку. О вещах, в которых он собирается мне помочь. Мы согласились, что мне есть куда расти. Так что я уже предвкушаю начало работы этим летом», – подвел итог разговора Эйтон.

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