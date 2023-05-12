«Финикс» будет «активно пытаться избавиться от Деандре Эйтона» этим летом

« » рассчитывает расстаться с центровым .

«Эйтон был бы рад начать все с чистого листа в другой команде, сообщили источники ESPN. Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в это межсезонье», – сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Баскетболисту гарантированы 102 млн долларов на следующие 3 года.

В прошедшем для него розыгрыше плей-офф Эйтон набирал в среднем 13,4 очка и 9,7 подбора.

В прошлом месяце сообщалось, что игроком интересовался «Даллас».

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