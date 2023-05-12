«Финикс» будет «активно пытаться избавиться от Деандре Эйтона» этим летом

Теги Финикс НБА НБА плей-офф Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» рассчитывает расстаться с центровым Деандре Эйтоном.

«Эйтон был бы рад начать все с чистого листа в другой команде, сообщили источники ESPN. Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в это межсезонье», – сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Баскетболисту гарантированы 102 млн долларов на следующие 3 года.

В прошедшем для него розыгрыше плей-офф Эйтон набирал в среднем 13,4 очка и 9,7 подбора.

В прошлом месяце сообщалось, что игроком интересовался «Даллас».

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13 комментариев

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Vals
Могу предложить еще пару новостей на эту тему. Недорого. 😊
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Insamo217
от Монти Финикс не хочет активно попытаться избавиться?
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ShowTime.
скоро на всех экранах страны «дюрант требует обмена»
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711M
будет ли такая же копипаста по дюранту🤔
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Savardus
Финикс будет активно искать крайних этим летом
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Daishi
Всем пойдет на пользу. Эйтон карьеру перезапустит, Финикс проведет дегазацию раздевалки, слишком много молний между игроками, слишком много желания кишка выпустить этому кацо..))
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Consistency
С этими все понятно. Как насчет попыток активно избавиться от женских половых органов Девина Букера и активных попыток найти ему мужские половые органы? Чувак третий год подряд ОГЛУШИТЕЛЬНО наваливает в штаны в самые решающие моменты, но нам восторженно рассказывают, как он перестал быть мусорным скорером и стал полноценной суперзвездой)))
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pulyalke
аризона фэмили епт((
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scorp19
Очень жирный контракт для такого бесполезного центра
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pele_kan
Ответ Daishi
Всем пойдет на пользу. Эйтон карьеру перезапустит, Финикс проведет дегазацию раздевалки, слишком много молний между игроками, слишком много желания кишка выпустить этому кацо..))
деДеандрезация раздевалки)
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zastup
Ответ ShowTime.
скоро на всех экранах страны «дюрант требует обмена»
В Денвер
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scorp19
Ответ Consistency
С этими все понятно. Как насчет попыток активно избавиться от женских половых органов Девина Букера и активных попыток найти ему мужские половые органы? Чувак третий год подряд ОГЛУШИТЕЛЬНО наваливает в штаны в самые решающие моменты, но нам восторженно рассказывают, как он перестал быть мусорным скорером и стал полноценной суперзвездой)))
Он всё ПО тащил Финикс на себе. Без него они и Клипперс бы не прошли.
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