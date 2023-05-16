Инсайдер Зак Лоу: «Многие в «Финиксе» устали от Деандре Эйтона»

Теги Финикс НБА НБА плей-офф Деандре Эйтон Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, многие в «Финиксе» устали от центрового Деандре Эйтона.

«Многие в этом клубе устали от Деандре Эйтона.

Это заметно во время игры. Необязательно даже присутствовать на матче, чтобы увидеть жестикуляцию, мимику, закатывание глаз, в которых читается: «Что, черт возьми, делает этот парень?»

Я уверен, что будет тенденция набрасываться на Эйтона и говорить, что это его вина, что он незрелый и хочет быть игроком определенного типа», – сказал Лоу.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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6 комментариев

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Artur Prokopchuk
мне кажется у Эйтона еще есть потенциал, но нужен тренер, который будет правильно его использовать. Монти явно недолюбливал Эйтона и сознательно его задвигал. Может в другой организации он раскроется
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sdds sdsd
С Крысом вообще дичь какая-то была
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Александр Сметанин
Я вот не в Финикс, но тоже подустал....
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scorp19
Крыс и Эйтон на обмен и может у Дюранта появится шанс получше зацепиться за титул.
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Dark Lion
Ответ Artur Prokopchuk
мне кажется у Эйтона еще есть потенциал, но нужен тренер, который будет правильно его использовать. Монти явно недолюбливал Эйтона и сознательно его задвигал. Может в другой организации он раскроется
И криса надо менять
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ExplodingSun
Ответ Artur Prokopchuk
мне кажется у Эйтона еще есть потенциал, но нужен тренер, который будет правильно его использовать. Монти явно недолюбливал Эйтона и сознательно его задвигал. Может в другой организации он раскроется
как в лигу пришёл, мелькнула мысль, то он как Клинт Капела. И вот спустя 5 лет ( пять!!! как быстро время летит) человек не может показать ничего. И это ещё благодаря Крису Полу Эйтон выглядел лучше, чем есть на самом деле. Как максимум - может блеснуть в отдельно взятом матче, но не более. Нужно менять, пока в нем кто-то ещё видит потенциал.
Слишком много возни с посредственным баскетболистом, который почти сразу попал в шоколадные условия для развития, но никак этим не воспользовался.
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