Инсайдер Зак Лоу: «Многие в «Финиксе» устали от Деандре Эйтона»
По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, многие в «Финиксе» устали от центрового Деандре Эйтона.
«Многие в этом клубе устали от Деандре Эйтона.
Это заметно во время игры. Необязательно даже присутствовать на матче, чтобы увидеть жестикуляцию, мимику, закатывание глаз, в которых читается: «Что, черт возьми, делает этот парень?»
Я уверен, что будет тенденция набрасываться на Эйтона и говорить, что это его вина, что он незрелый и хочет быть игроком определенного типа», – сказал Лоу.
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