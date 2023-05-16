Инсайдер Зак Лоу: «Многие в «Финиксе» устали от Деандре Эйтона»

По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, многие в «Финиксе» устали от центрового .

«Многие в этом клубе устали от Деандре Эйтона.

Это заметно во время игры. Необязательно даже присутствовать на матче, чтобы увидеть жестикуляцию, мимику, закатывание глаз, в которых читается: «Что, черт возьми, делает этот парень?»

Я уверен, что будет тенденция набрасываться на Эйтона и говорить, что это его вина, что он незрелый и хочет быть игроком определенного типа», – сказал Лоу.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой