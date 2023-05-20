Леброн Джеймс: «Нет никаких причин расслабляться»

Форвард « » заявил, что команде нельзя расслабляться из-за переезда серии с « » (0-2) в Лос-Анджелес.

«Мы будем играть также отчаянно, как играли в прошлом матче.

Мы не можем позволить себе расслабиться. Нельзя расслабляться в плей-офф только потому, что ты возвращаешься домой и еще ни разу не проигрывал дома.

Я думаю, что из-за этого ты еще в большей опасности. Ты приезжаешь домой, ложишься в собственную кровать, ты в кругу семьи, все такие спокойные, веселые и все такое.

Нет, когда ты возвращаешься домой, ты должен быть еще в большем напряжении. Мы должны понимать, что возвращаемся, проигрывая со счетом 0-2. Нет никаких причин расслабляться», – сказал Джеймс.

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