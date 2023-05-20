Леброн Джеймс: «Нет никаких причин расслабляться»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что команде нельзя расслабляться из-за переезда серии с «Денвером» (0-2) в Лос-Анджелес.

«Мы будем играть также отчаянно, как играли в прошлом матче.

Мы не можем позволить себе расслабиться. Нельзя расслабляться в плей-офф только потому, что ты возвращаешься домой и еще ни разу не проигрывал дома.

Я думаю, что из-за этого ты еще в большей опасности. Ты приезжаешь домой, ложишься в собственную кровать, ты в кругу семьи, все такие спокойные, веселые и все такое.

Нет, когда ты возвращаешься домой, ты должен быть еще в большем напряжении. Мы должны понимать, что возвращаемся, проигрывая со счетом 0-2. Нет никаких причин расслабляться», – сказал Джеймс.

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

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27 комментариев

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Cash_flow
Ответ headmaster
Лейкерс надо брать следующих 2 матча. Иначе с 3-1 Денвер их ну никак не отпустит. Вопрос только как взять эти 2 игры)
Сначала сделать 2-1, потом 2-2
+55
-3
+52
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ɔculpa
Ну не знаю, мне кажется при 0-2 в серии на матч-другой можно же и подрасслабиться, победа-то практически в кармане.
+37
-3
+34
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headmaster
Лейкерс надо брать следующих 2 матча. Иначе с 3-1 Денвер их ну никак не отпустит.

Вопрос только как взять эти 2 игры)
+13
0
+13
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ɔculpa
Ответ Олененок Бэмби
Одну игру можно тактически отдать, да)
Я бы даже сказал не можно, а нужно) Притом уже следующую. Всем известно, что легче всего победы в серии одерживаются с 0-3.
+13
-1
+12
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Олененок Бэмби
Ответ ɔculpa
Ну не знаю, мне кажется при 0-2 в серии на матч-другой можно же и подрасслабиться, победа-то практически в кармане.
Одну игру можно тактически отдать, да)
+13
-2
+11
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Александр Спирин
Ответ Forza
действительно. Причин нет. Не в бровь, а в глаз.
*не в монобровь
+12
-1
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egro92
Ответ Cash_flow
Сначала сделать 2-1, потом 2-2
звучит как план!
+10
0
+10
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Djoyin
Ответ ecopromo
если бы минька не сваляла дурака с гобером, то на денвер лал попали бы уже в 1-ом раунде
Если бы Мемфис и "Голден Стейт" сильнее упёрлись, то "Лейкерс" не играли бы сейчас в финале Запада 😄
+4
0
+4
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Forza
действительно. Причин нет. Не в бровь, а в глаз.
+3
0
+3
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Костя Кот
ну 2 матча осталось, потерпите)
+14
-11
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Сергей Пузанков
Ответ Александр Спирин
*не в монобровь
а в моноглаз?
+3
0
+3
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Кирилл Павлюченко
Какая-то странная реплика ЛеБрона - команда горит, а он про "расслабление!" Релакс потом будет - после счёта 2-2.
+2
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Сергей Пузанков
Ответ headmaster
Лейкерс надо брать следующих 2 матча. Иначе с 3-1 Денвер их ну никак не отпустит. Вопрос только как взять эти 2 игры)
Желательно следующих 4 матча.
+2
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Djoyin
Ответ ecopromo
однозначно. 4-ый матч мемфис обязан быз забирать, чудом лал отскочил
Ясно, вы с детства за Мемфис, ой, то есть, за ГСВ 🤣
+2
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Evelage
да там чак уже прогноз сделал, считай что ты уже финале, дед
+1
0
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Додик Аксель
Расслабляются после 4-х побед, а пока надо впрягаться...
+1
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Djoyin
Ответ ecopromo
не фартануло в этом году. Поболеем за денвер
От английского fart? 🤣
+2
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Abdulla
24 мая, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что команде нельзя расслабляться из-за окончания серии с «Денвером» (0-4).
+5
-4
+1
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ecopromo
Ответ Djoyin
"Им бы в плей-ин добраться!", - смеялись хейтеры спортса над Леброном и его командой. А тут аж финал Запада. Недурно, недурно.
если бы минька не сваляла дурака с гобером, то на денвер лал попали бы уже в 1-ом раунде
+1
-1
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Oklahoma
Нет причин расслабляться,
Есть 0-2две причины напрягаться
Удивите нас, мистер Джеймс
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ecopromo
Ответ Djoyin
Ясно, вы с детства за Мемфис, ой, то есть, за ГСВ 🤣
не фартануло в этом году. Поболеем за денвер
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Dmitriy Yarmolenko
Если он говорит про расслабление, то такое имеет место быть.
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Рокко Сиффредди
До матча - нет причин. После матча расслабляйтесь вволю.
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Сергей Пузанков
Ответ Dmitriy Yarmolenko
Если он говорит про расслабление, то такое имеет место быть.
Возможно это подразумевалось в вопросе, на который он ответил.
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