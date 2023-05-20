По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Майка Воркунова из The Athletic, НБА рассматривает возможность изменения формата всех звезд с нынешнего, когда команды собираются при помощи капитанов и драфта, на «Восток против Запада».

В последние месяцы НБА и профсоюз игроков договорились о необходимости работать над повышением конкурентоспособности Матча всех звезд в рамках нового коллективного договора. Изменения могут произойти уже в сезоне-23/24.

Матч всех звезд 2023 года был отмечен отсутствием усилий со стороны игроков, что вызвало резкую критику со стороны различных его участников. Главный тренер «Денвера» , возглавлявший команду , выразил свое отношение к мероприятию, назвав его «самой ужасной баскетбольной игрой из когда-либо сыгранных».

Форвард «Бостона» поддержал точку зрения Мэлоуна, назвав Матч звезд «демонстрацией открытых лэй-апов» и заявив о необходимости повысить его конкурентоспособность.

Команды Янниса и Леброна в этом году в сумме набрали 359 очков.

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