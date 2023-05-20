НБА рассматривает возможность изменения формата Матча звезд с целью повышения конкурентоспособности
По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Майка Воркунова из The Athletic, НБА рассматривает возможность изменения формата Матча всех звезд с нынешнего, когда команды собираются при помощи капитанов и драфта, на «Восток против Запада».
В последние месяцы НБА и профсоюз игроков договорились о необходимости работать над повышением конкурентоспособности Матча всех звезд в рамках нового коллективного договора. Изменения могут произойти уже в сезоне-23/24.
Матч всех звезд 2023 года был отмечен отсутствием усилий со стороны игроков, что вызвало резкую критику со стороны различных его участников. Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун, возглавлявший команду Леброна, выразил свое отношение к мероприятию, назвав его «самой ужасной баскетбольной игрой из когда-либо сыгранных».
Форвард «Бостона» Джейлен Браун поддержал точку зрения Мэлоуна, назвав Матч звезд «демонстрацией открытых лэй-апов» и заявив о необходимости повысить его конкурентоспособность.
Команды Янниса и Леброна в этом году в сумме набрали 359 очков.
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Или боитесь?
Я бы взглянул на этих ребят против американских игроков. Было бы гораздо интереснее типичного МВЗ.
1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф
2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ
3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению
4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта
5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
вот так лучше будет