НБА рассматривает возможность изменения формата Матча звезд с целью повышения конкурентоспособности

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Майкл Мэлоун Яннис Адетокумбо Джейлен Браун Баскетбол

По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Майка Воркунова из The Athletic, НБА рассматривает возможность изменения формата Матча всех звезд с нынешнего, когда  команды собираются при помощи капитанов и драфта, на «Восток против Запада».

В последние месяцы НБА и профсоюз игроков договорились о необходимости работать над повышением конкурентоспособности Матча всех звезд в рамках нового коллективного договора. Изменения могут произойти уже в сезоне-23/24.

Матч всех звезд 2023 года был отмечен отсутствием усилий со стороны игроков, что вызвало резкую критику со стороны различных его участников. Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун, возглавлявший команду Леброна, выразил свое отношение к мероприятию, назвав его «самой ужасной баскетбольной игрой из когда-либо сыгранных».

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поддержал точку зрения Мэлоуна, назвав Матч звезд «демонстрацией открытых лэй-апов» и заявив о необходимости повысить его конкурентоспособность.

Команды Янниса и Леброна в этом году в сумме набрали 359 очков.

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50 комментариев

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Unwar25
Ответ Перстень Уэстбрука
Дончич,Йокич,Яннис,Эмбиид кто дальше? Я про уровень МВЗ
Гилджес Александр. Звездный старт есть, а на скамейку Сиакам, Уиггинс, Джамал Мюррей, Бадди Хилд, Богдановичи, Вучевич, Сабонис, БОЛ БОЛ и маскот Бен Симмонс
+70
-2
+68
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Malay Saratov
Да сделайте хоть разок США против остального мира.
Или боитесь?
+47
-6
+41
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Тычкин Евгений
В проигравшей команде один из игроков(определяется жребием на выбывание после игры) доигрывает сезон за ветеранский минимум. Вот тогда будет рубка все 48 минут. И командный дух появится, и мотивация. И зрителям интереснее будет смотреть за жеребьёвкой на выбывание. Прям как в "10 негритят"
+39
-2
+37
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Перстень Уэстбрука
Ответ Malay Saratov
Да сделайте хоть разок США против остального мира. Или боитесь?
Дончич,Йокич,Яннис,Эмбиид кто дальше? Я про уровень МВЗ
+23
-3
+20
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ille_brus
Ответ Unwar25
Гилджес Александр. Звездный старт есть, а на скамейку Сиакам, Уиггинс, Джамал Мюррей, Бадди Хилд, Богдановичи, Вучевич, Сабонис, БОЛ БОЛ и маскот Бен Симмонс
Вемба еще будет, да и Порзи можно
+17
-1
+16
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Jan Paskel
Ответ Перстень Уэстбрука
Что же такого можно придумать? Чтоб они начали бороться за победу? Только не пишите про денежное вознаграждение
Проигравшие на лето едут в Кэндилэнд (из к/ф Джанго)
+15
-1
+14
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badaboom
Ответ Тычкин Евгений
В проигравшей команде один из игроков(определяется жребием на выбывание после игры) доигрывает сезон за ветеранский минимум. Вот тогда будет рубка все 48 минут. И командный дух появится, и мотивация. И зрителям интереснее будет смотреть за жеребьёвкой на выбывание. Прям как в "10 негритят"
Лол. Хорош) заодно проверим как у кого в клатче ручки будут труситься
+9
0
+9
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Birdman NBA
Ответ Forza
Я думаю, есть несколько основных вариантов, которые могут повысить конкурентность матча всех звёзд 1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф 2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ 3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению 4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта 5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
давать преимущество площадки за МВЗ это бред, обесценивание регулярки.
+9
-1
+8
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Sundance Neeskens
Ответ Перстень Уэстбрука
Дончич,Йокич,Яннис,Эмбиид кто дальше? Я про уровень МВЗ
Со стартом определились: Шэй-Дончич-Яннис-Сабонис-Йокич. Скамейка: Джамал Мюррей-Сиакам-Маркканен-Эмбиид. По старинке ждут звонка: Хорфорд-Таунс/Гобер-Вучевич. Через пару тройку лет кто-нибудь выстрелит: Гидди, Эйтон, Матурин, Шэйдон Шарп, Куминга, Вемби, Франц Вагнер, Банкеро, Хачимура, Сохан, Джейлен Грин (Филиппины), Шенгун.
Я бы взглянул на этих ребят против американских игроков. Было бы гораздо интереснее типичного МВЗ.
+8
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Дмитрий Белов
Ответ Тычкин Евгений
В проигравшей команде один из игроков(определяется жребием на выбывание после игры) доигрывает сезон за ветеранский минимум. Вот тогда будет рубка все 48 минут. И командный дух появится, и мотивация. И зрителям интереснее будет смотреть за жеребьёвкой на выбывание. Прям как в "10 негритят"
Да скорее на матч всех звёзд под любыми предлогами тогда перестанут ездить.
+7
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Forza
Ответ Malay Saratov
Да сделайте хоть разок США против остального мира. Или боитесь?
От попадания/ не попадания на МВЗ зависит твой контракт. А если делать США против всего остального мира, то получается со всего остального мира на МВЗ должно попасть ровно столько же игроков сколько и из США. Что как бы несправедливо с точки зрения спортивной конкуренции, когда попадать на МВЗ должны лучшие игроки НБА, а не те, кому с гражданством повезло
+7
-2
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Forza
Я думаю, есть несколько основных вариантов, которые могут повысить конкурентность матча всех звёзд

1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф
2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ
3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению
4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта
5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
+7
-4
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Олененок Бэмби
Ответ Forza
Я думаю, есть несколько основных вариантов, которые могут повысить конкурентность матча всех звёзд 1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф 2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ 3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению 4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта 5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
По п.4 ты получишь матч единалов
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DeX
Ответ Forza
От попадания/ не попадания на МВЗ зависит твой контракт. А если делать США против всего остального мира, то получается со всего остального мира на МВЗ должно попасть ровно столько же игроков сколько и из США. Что как бы несправедливо с точки зрения спортивной конкуренции, когда попадать на МВЗ должны лучшие игроки НБА, а не те, кому с гражданством повезло
Ну так отменить это правило в контракте)
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jxmazefan
Ответ Forza
От попадания/ не попадания на МВЗ зависит твой контракт. А если делать США против всего остального мира, то получается со всего остального мира на МВЗ должно попасть ровно столько же игроков сколько и из США. Что как бы несправедливо с точки зрения спортивной конкуренции, когда попадать на МВЗ должны лучшие игроки НБА, а не те, кому с гражданством повезло
Прикольнее было бы так: бонусы контракта от МВЗ оставить, но только той команде, которая выиграет МВЗ. Все проблемы решит сразу)
+2
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Forza
Ответ TurboMen
США vs Остальной мир - и не надо ничего выдумывать! Мир заметно прибавил за последние годы, а самолюбие игроков даже товарищеский матч сделает интересным. И был пример из НХЛ, где именно этот период был самый конкурентный и где тоже сейчас дерьмицо, а не МВЗ.
От попадания на МВЗ зависит величина контракта твоего будущего. Выбирать не лучших игроков лиги, а исходя из гражданства - несправедливо просто. Вот и все
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Djoyin
Ответ Givi Shotadze
Команды играют как играли, но после преимущества одной из них больше +5, соперник один раз отжимается ))))) кто согласится на такое ))))) правда просто будут вату катать ровную ....
Лучше 20 раз 🤣
+2
0
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Олененок Бэмби
Ответ Тычкин Евгений
В проигравшей команде один из игроков(определяется жребием на выбывание после игры) доигрывает сезон за ветеранский минимум. Вот тогда будет рубка все 48 минут. И командный дух появится, и мотивация. И зрителям интереснее будет смотреть за жеребьёвкой на выбывание. Прям как в "10 негритят"
Да просто договоряться вон тому беляшу не пасуем, и всё
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0
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Givi Shotadze
Команды играют как играли, но после преимущества одной из них больше +5, соперник один раз отжимается ))))) кто согласится на такое ))))) правда просто будут вату катать ровную ....
+5
-4
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jxmazefan
Ответ Forza
Я думаю, есть несколько основных вариантов, которые могут повысить конкурентность матча всех звёзд 1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф 2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ 3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению 4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта 5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
Мне кажется второй пункт самый топ
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Vinnipukh Vinni
Ответ TurboMen
США vs Остальной мир - и не надо ничего выдумывать! Мир заметно прибавил за последние годы, а самолюбие игроков даже товарищеский матч сделает интересным. И был пример из НХЛ, где именно этот период был самый конкурентный и где тоже сейчас дерьмицо, а не МВЗ.
Как раз не было в НХЛ ничего конкурентного. Никакие форматы не помогали заставить игроков играть по-настоящему. Поэтому они в итоге отказались от формата мир против Америки и стали искать что-то новое.
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Klna Jislime
Ответ Forza
Я думаю, есть несколько основных вариантов, которые могут повысить конкурентность матча всех звёзд 1. Делиться по конференциям и конференция победитель получит преимущество своей площадки в Плей-офф 2. Участие в МВЗ учитывается при подписании контракта только в случае победы в нем. То есть, заменить участника МВЗ на победителя МВЗ 3. Давай преимущество конференции победителю МВЗ в сезонных турнирах, которые будут проходить по новому коллективному соглашению 4. Выбирать не одного лучшего игрока МВЗ, а, скажем, 5-10 лучших, которые смогут рассчитывать на лучшие условия контракта 5. Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций, которые потом будут участвовать в конкурсах( обязательно) и играть в формате 3 на 3. То есть, превратить это уже чисто в шоу и конкурс талантов
Отменить Матч всех звёзд как таковой в текущем формате и просто выбирать лучших игроков конференций.

вот так лучше будет
+1
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TurboMen
США vs Остальной мир - и не надо ничего выдумывать! Мир заметно прибавил за последние годы, а самолюбие игроков даже товарищеский матч сделает интересным. И был пример из НХЛ, где именно этот период был самый конкурентный и где тоже сейчас дерьмицо, а не МВЗ.
+3
-2
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NikolayOss
Шо, опять?(с)
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Forza
Ответ DeX
Ну так отменить это правило в контракте)
Так тогда все просто будут отказываться приезжать на МВЗ. Это проблему то не решит, а просто убьет саму идею МВЗ.
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