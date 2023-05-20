Стивен Эй Смит обратился к Леброну: «Покажи свои мышцы! Держись подальше от 3-очковой дуги»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит обратился к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, призвав его изменить стиль игры.
«Покажи свои мышцы, делай это при всякой возможности! Используй их! Хватит бросать из-за дуги.
Держись подальше от 3-очковой дуги. Пожалуйста», – произнес Стивен Эй.
4-кратный MVP реализует лишь 23,3% бросков из-за дуги в текущем плей-офф. В серии с «Денвером» – 0 из 10.
Кроме того, Леброн был точен лишь один раз из двадцати попыток в заключительных четвертях матчей. Последний раз Джеймс реализовал трехочковый в четвертой четверти в первой игре с «Мемфисом».
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У меня претензия, что он продолжает эти свои дебильные трехи пулять. Ну понятно, он надеется, что полетит, но видишь ты, что не летит в этом ПО, ну бросил раз, ну два за игру, ну остановись, никто не требует переть в проход, подирижируй атакой, отдай конфетку, в конце концов просто поиграй без мяча - он это прекрасно делает в этом сезоне вполне. Нет, продолжает заряжать.
Другое дело, что травмы - как раз часть возрастных проблем, и, возможно, он полностью уже не восстановится, но это мы узнаем только в следующем году. Сейчас же он по факту играет на одной ноге, и это очень видно. И уверен, если бы не шансы на борьбу в ПО, он бы и до октября не вышел с больничного и всю весну и лето восстанавливался бы и лечился, там же речь даже потенциально аж об операции. Так что посмотрим.
Дело не только в отдыхе. Леброн, обычно, очень грамотно подходил к по, в самом оптимальной форме. А тут травма, форсированное восстановление, потел во всю до конца регулярки как не в себя. Хотя и очевидно, что физуха уже не та