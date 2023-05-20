Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит обратился к лидеру « » , призвав его изменить стиль игры.

«Покажи свои мышцы, делай это при всякой возможности! Используй их! Хватит бросать из-за дуги.

Держись подальше от 3-очковой дуги. Пожалуйста», – произнес Стивен Эй.

4-кратный MVP реализует лишь 23,3% бросков из-за дуги в текущем плей-офф. В серии с « » – 0 из 10.

Кроме того, Леброн был точен лишь один раз из двадцати попыток в заключительных четвертях матчей. Последний раз Джеймс реализовал трехочковый в четвертой четверти в первой игре с «Мемфисом».

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