Стивен Эй Смит обратился к Леброну: «Покажи свои мышцы! Держись подальше от 3-очковой дуги»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит обратился к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, призвав его изменить стиль игры.

«Покажи свои мышцы, делай это при всякой возможности! Используй их! Хватит бросать из-за дуги.

Держись подальше от 3-очковой дуги. Пожалуйста», – произнес Стивен Эй.

4-кратный MVP реализует лишь 23,3% бросков из-за дуги в текущем плей-офф. В серии с «Денвером» – 0 из 10.

Кроме того, Леброн был точен лишь один раз из двадцати попыток в заключительных четвертях матчей. Последний раз Джеймс реализовал трехочковый в четвертой четверти в первой игре с «Мемфисом».

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

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28 комментариев

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Consistency
У меня к Лебе нет ни одной претензии, что он мало ходит в проход: ему 38! Он на одной ноге!! И он ВПАХИВАЕТ в защите как никогда за последние лет пять минимум!!! Тут ноль вообще может быть претензий.

У меня претензия, что он продолжает эти свои дебильные трехи пулять. Ну понятно, он надеется, что полетит, но видишь ты, что не летит в этом ПО, ну бросил раз, ну два за игру, ну остановись, никто не требует переть в проход, подирижируй атакой, отдай конфетку, в конце концов просто поиграй без мяча - он это прекрасно делает в этом сезоне вполне. Нет, продолжает заряжать.
+57
-9
+48
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raam
Ответ Stivi M.D.
Момент истины для Леброна. Если он опять сыграет вяло и заруинит клатч, можно констатировать что он спекся, как бы это ни было обидно. Станет очевидно, что нет никакого режима плей офф и шестой передачи😒
Т.е. поражение в финале конфы от МВП лиги это спекся? Кто тогда не спекся кроме Денвера и Батлера?
+44
-2
+42
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Первый шаг Кобе
Устаёт уже к 4 четверти. Грустно это наблюдать.
+12
0
+12
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DENBO
Умиляет, когда человеку с 20-летним опытом в лиге начинают что-то советовать журналисты)
+9
0
+9
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Максим Яблонский
Ответ alexLA
Завтра ЛеБрон будет в порядке, нисколько не сомневаюсь.
Предпосылки обратные, он ногу подвернул или что-то в этом роде в последней четверти.
+10
-1
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Djoyin
Леброн Джеймс обратился к Стивену Эй Смиту: "Покажи свой ум! Держись подальше от студийного микрофона!"
+8
-1
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Юра Якунин
ЛеБрон, Я верю в тебя и ЛАЛ.
+7
-1
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Consistency
Ответ Stivi M.D.
Момент истины для Леброна. Если он опять сыграет вяло и заруинит клатч, можно констатировать что он спекся, как бы это ни было обидно. Станет очевидно, что нет никакого режима плей офф и шестой передачи😒
Скорее всего да, но я бы не был так категоричен. Потому что ЛеБрон в те же самые 38 лет ДО травмы галика и после - две разные вещи, сейчас он бледная тень, играющая чисто на опыте, интеллекте и иногда взрывающаяся короткими отрезками. Разница между праймовым ЛеБроном и ЛеБроном этого года до травмы меньше, чем разница между ЛеБроном этого года до травмы и после.

Другое дело, что травмы - как раз часть возрастных проблем, и, возможно, он полностью уже не восстановится, но это мы узнаем только в следующем году. Сейчас же он по факту играет на одной ноге, и это очень видно. И уверен, если бы не шансы на борьбу в ПО, он бы и до октября не вышел с больничного и всю весну и лето восстанавливался бы и лечился, там же речь даже потенциально аж об операции. Так что посмотрим.
+10
-4
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ты не прав
Ответ Mr.Trol
Без мяча Леброн не эффективен, от него не исходит угроза, он практически не защищается. Похоже что выдохся уже и ему нужен отдых. Он и так последние лет 5-6 играет в регулярке в эконом режиме, это позволяло ему успешно играть в плове. Видимо, пора больше отдыха.
Леброн очень хорошо защищается, конечно, не времена Маями, но фраза уровня "практически не защищается" это бред.

Дело не только в отдыхе. Леброн, обычно, очень грамотно подходил к по, в самом оптимальной форме. А тут травма, форсированное восстановление, потел во всю до конца регулярки как не в себя. Хотя и очевидно, что физуха уже не та
+7
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Mr.Trol
Ответ Consistency
У меня к Лебе нет ни одной претензии, что он мало ходит в проход: ему 38! Он на одной ноге!! И он ВПАХИВАЕТ в защите как никогда за последние лет пять минимум!!! Тут ноль вообще может быть претензий. У меня претензия, что он продолжает эти свои дебильные трехи пулять. Ну понятно, он надеется, что полетит, но видишь ты, что не летит в этом ПО, ну бросил раз, ну два за игру, ну остановись, никто не требует переть в проход, подирижируй атакой, отдай конфетку, в конце концов просто поиграй без мяча - он это прекрасно делает в этом сезоне вполне. Нет, продолжает заряжать.
Без мяча Леброн не эффективен, от него не исходит угроза, он практически не защищается. Похоже что выдохся уже и ему нужен отдых. Он и так последние лет 5-6 играет в регулярке в эконом режиме, это позволяло ему успешно играть в плове. Видимо, пора больше отдыха.
+11
-6
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alexLA
Завтра ЛеБрон будет в порядке, нисколько не сомневаюсь.
+12
-10
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raam
Ответ Stivi M.D.
Вопрос не в поражении. Можно проиграть, но выступить достойно, показать например хороший процент с трешек, а не 1 из 20, можно не мазать 3 подряд в клатче и тд. Леброн всегда был фактором Икс в важном противостоянии, сейчас он просто один из
Т.е. достойность ты % трешек измеряешь? Леброн набирает в этом ПО больше Дэвиса, при этом пашет в защите, как не делал со времен финальных серий с ГСВ. Опять же "один из" это спекся?
+2
0
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raam
Ответ Stivi M.D.
Где я сказал что только по трешкам? Ты читать умеешь? Я говорю, то что он делает - недостаточно. Более того, он чаще обычного руинит. А быть лучше Дэвиса, у которого то блеск, то треск - такое себе достижение. Если бы так играл какой-нибудь Харден все бы сказали - ок. Но с Леброна спрос выше чем с любого другого баскетболиста, так что отвечая на твой вопрос - да, «один из» это спекся. Потому что он может и должен гораздо лучше
Я читать умею, а вот у тебя, похоже, проблемы посерьезнее.
+2
0
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Yury Sin
Ответ Stivi M.D.
Где я сказал что только по трешкам? Ты читать умеешь? Я говорю, то что он делает - недостаточно. Более того, он чаще обычного руинит. А быть лучше Дэвиса, у которого то блеск, то треск - такое себе достижение. Если бы так играл какой-нибудь Харден все бы сказали - ок. Но с Леброна спрос выше чем с любого другого баскетболиста, так что отвечая на твой вопрос - да, «один из» это спекся. Потому что он может и должен гораздо лучше
Это не он читать не умеет, это ты излагать мысли нормально не можешь. Ты писал конкретно про трёшки.
+2
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Эфес Фридомович
Ответ Consistency
У меня к Лебе нет ни одной претензии, что он мало ходит в проход: ему 38! Он на одной ноге!! И он ВПАХИВАЕТ в защите как никогда за последние лет пять минимум!!! Тут ноль вообще может быть претензий. У меня претензия, что он продолжает эти свои дебильные трехи пулять. Ну понятно, он надеется, что полетит, но видишь ты, что не летит в этом ПО, ну бросил раз, ну два за игру, ну остановись, никто не требует переть в проход, подирижируй атакой, отдай конфетку, в конце концов просто поиграй без мяча - он это прекрасно делает в этом сезоне вполне. Нет, продолжает заряжать.
Согласен полностью 💯
+3
-1
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Александр Спирин
Для сравнения, Дончич, играя на 4-ке в атаке вообще ничего не мог. Лейбы хватает на 3 четверти. Это внушает. Хачимуру на четвёрку, Лейбу на тройку, и будет норм.
+2
0
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<~Inter~>
Ответ Stivi M.D.
Момент истины для Леброна. Если он опять сыграет вяло и заруинит клатч, можно констатировать что он спекся, как бы это ни было обидно. Станет очевидно, что нет никакого режима плей офф и шестой передачи😒
Вроде и без этого всего было очевидно, что плей офф зависит от формы Дэвиса
+2
-1
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alexLA
Ответ Максим Яблонский
Предпосылки обратные, он ногу подвернул или что-то в этом роде в последней четверти.
Это конечно да, обидно, что в самом конце подвернул.(
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ken35
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Ответ alexLA
Завтра ЛеБрон будет в порядке, нисколько не сомневаюсь.
+++
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Consistency
Скорее всего да, но я бы не был так категоричен. Потому что ЛеБрон в те же самые 38 лет ДО травмы галика и после - две разные вещи, сейчас он бледная тень, играющая чисто на опыте, интеллекте и иногда взрывающаяся короткими отрезками. Разница между праймовым ЛеБроном и ЛеБроном этого года до травмы меньше, чем разница между ЛеБроном этого года до травмы и после. Другое дело, что травмы - как раз часть возрастных проблем, и, возможно, он полностью уже не восстановится, но это мы узнаем только в следующем году. Сейчас же он по факту играет на одной ноге, и это очень видно. И уверен, если бы не шансы на борьбу в ПО, он бы и до октября не вышел с больничного и всю весну и лето восстанавливался бы и лечился, там же речь даже потенциально аж об операции. Так что посмотрим.
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Stivi M.D.
Ответ raam
Т.е. достойность ты % трешек измеряешь? Леброн набирает в этом ПО больше Дэвиса, при этом пашет в защите, как не делал со времен финальных серий с ГСВ. Опять же "один из" это спекся?
Где я сказал что только по трешкам? Ты читать умеешь? Я говорю, то что он делает - недостаточно. Более того, он чаще обычного руинит. А быть лучше Дэвиса, у которого то блеск, то треск - такое себе достижение. Если бы так играл какой-нибудь Харден все бы сказали - ок. Но с Леброна спрос выше чем с любого другого баскетболиста, так что отвечая на твой вопрос - да, «один из» это спекся. Потому что он может и должен гораздо лучше
+1
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ raam
Т.е. поражение в финале конфы от МВП лиги это спекся? Кто тогда не спекся кроме Денвера и Батлера?
он Карри обыграл так то. да и Мюррей не был МВП
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Курье Хамес
дурацкое расписание с матчами через день не даёт шансов ветеранам на восстановление. да и Дэвису видно тоже сил не хватает.
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