НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Денвер» примет «Лейкерс» в 1-м матче

Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится первый матч финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс».

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Первый матч

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
17 мая, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет новым чемпионом НБА?

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37 комментариев

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Too F
За Йокича! Пухлый заслужил как минимум финал!
+14
-4
+10
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alex.12
Денвер против ЛА
Суровые брови Йокича против Моноброви Дэвиса
Острые Наггетсы, поджигающие стул Дани Блэка, против Cоленых озер слез Найтблэквульфа
+8
0
+8
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Кирилл
Что ж, кульминация сезона очень близка )

Надеюсь, что Никола сегодня себя проявит в самом лучшем свете против Дэвиса )
+13
-5
+8
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Djoyin
Скорее всего, хозяевам придётся крайне тяжело с учётом тактики озёрников брать первую игру
+10
-3
+7
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Перстень Уэстбрука
ЛАЛ удачи! Жду очередное противостояние ЛАл-Селтикс
+7
-1
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Кирилл
Ответ Djoyin
В каких горах? Это не Гималаи.
Денвер находится на высоте 1.6 км над уровнем моря - это один из самых высокогорных городов США, для любого спортсмена это очень сложный выезд.

Лос-Анджелес, например, находится на высоте 87 метров над уровнем моря.
+7
-3
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Адилет Сапаров
Славной охоты деду!
+5
-1
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Vals
Ответ Djoyin
Скорее всего, хозяевам придётся крайне тяжело с учётом тактики озёрников брать первую игру
Ого. Универсальная тактика.

Новаторы в ЛАЛ. И это в 78 лет. 😑
+3
0
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Nuteruoli
Наггетс вперёд! Лейкерс в горах будет поначалу непривычно поэтому нужно забирать первый матч.
+6
-3
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dev0
Только давайте без травм
+3
0
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Xell
Пока Вагант спит напишу за него))Итак в 21веке Лейкерс не проиграли..ни одного финала Запада.У них 7-0,7побед из 7.
В 2001г Лейкерс-Сперс,4-0,
в 2002г Лейкерс-САКРАМЕНТО,4-3,
2004г Миннесота-Лейкерс,2-4.
2008г Лейкерс-Сперс,4-1
2009г Лейкерс-Денвер,4-2
2010г Лейкерс-Финикс,4-2
2020г Лейкерс-Денвер,4-1.А если учитывать и 2000год то 8 из 8 и 8-0.(2000г Лейкерс-Портленд,4-3)Сейчас Лейкерс в противостоянии с Денвером может выиграть 9-йподряд финал Запада и 9из 9,это круто.
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гермес 1989
Для ЛАЛ все просто. На бумаге. Взять всего 1 гостевой и держать домашние)
+2
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Leo Bonart
Ответ Никита Анохин
Ну что, ждём экспертов, которые прежрекут свип команде, которая проиграет 1-й?))
Которая проиграет первую четверть первой игры
+2
0
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lopek
Наконец-то противостояние Джордана против Леброна
+1
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Никита Анохин
Ну что, ждём экспертов, которые прежрекут свип команде, которая проиграет 1-й?))
+1
0
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Xell
Возмущенные глоры ГС спросят а как же ГС?)О ну ГС пока что выиграли 6из 6финалов Запада,6подряд.
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Xell
Рекордсмен Бостон,он выиграл 10подряд финалов Востока в первобытные времена,в 60-е,поэтому для меня результат Лейкерс в Наше время круче)
+2
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Xell
Денвер крут,но титулы выигрывает защита.Поэтому Лейкерс.
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Xell
И ещё я заметил кое что.С каждым раундом плей офф..Лал играют все лучше То ли они сыгрываются,то ли химия становится лучше.Но факт.
+1
0
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ST-L
Ответ Xell
За Лейкерс и Леброна.За 7матчей!
какой то засланный казачок ты получается? седьмой матч играть в Денвере, так себе перспектива
+4
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Djoyin
Ответ Nuteruoli
Наггетс вперёд! Лейкерс в горах будет поначалу непривычно поэтому нужно забирать первый матч.
В каких горах? Это не Гималаи.
+4
-3
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Xell
Ответ Brustratt
трипл дабл от Николы и овертайм в матче сегодня
И победа Леброна в клатче)Я за.
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Xell
Ответ гермес 1989
Для ЛАЛ все просто. На бумаге. Взять всего 1 гостевой и держать домашние)
Можно и 2)
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Борчуган
ЛАЛ нужно один из 2х первых матчей забирать
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Xell
Ответ A. V.
Николай будет мстить ЛАЛу за проигранный финал запада 2020 года
Там мстить не за что.Лейкерс 7раз играли в истории с Денвером,счёт 7-0 в пользу Лал))
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