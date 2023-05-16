НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Денвер» примет «Лейкерс» в 1-м матче
Сегодня в НБА состоится первый матч финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс».
НБА
Финал Западной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 17 мая, 03.30, «Ball Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет новым чемпионом НБА?
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Надеюсь, что Никола сегодня себя проявит в самом лучшем свете против Дэвиса )
Лос-Анджелес, например, находится на высоте 87 метров над уровнем моря.
Новаторы в ЛАЛ. И это в 78 лет. 😑
В 2001г Лейкерс-Сперс,4-0,
в 2002г Лейкерс-САКРАМЕНТО,4-3,
2004г Миннесота-Лейкерс,2-4.
2008г Лейкерс-Сперс,4-1
2009г Лейкерс-Денвер,4-2
2010г Лейкерс-Финикс,4-2
2020г Лейкерс-Денвер,4-1.А если учитывать и 2000год то 8 из 8 и 8-0.(2000г Лейкерс-Портленд,4-3)Сейчас Лейкерс в противостоянии с Денвером может выиграть 9-йподряд финал Запада и 9из 9,это круто.