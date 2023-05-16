НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Денвер» примет «Лейкерс» в 1-м матче

Сегодня в НБА состоится первый матч финальной серии Западной конференции между « » и «Лейкерс».

НБА

Финал Западной конференции



Первый матч

Счет в серии – 0-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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