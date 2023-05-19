НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» во второй раз обыграть «Лейкерс»

Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА прошел второй матч финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс».

В первой встрече «Наггетс» одержали победу со счетом 132:126, в четверг клуб из Колорадо снова добился успеха – 108:103.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Второй матч

Денвер – Лейкерс 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24)
Дата проведения
19 мая, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча
Денвер
Дж. Мюррэй (37 + 10 подборов), Йокич (23 + 17 подборов + 12 передач + 5 потерь), Портер (16 + 7 подборов), Гордон (10), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (12), Грин (2), К. Браун (0), Джексон (0).
Лейкерс
Ривз (22), Джеймс (22 + 9 подборов + 10 передач), Дэвис (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Расселл (10), Вандербилт (4) – старт; Хатимура (21), Шредер (4), Уокер (2), Томпсон (0).

«Денвер» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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708 комментариев

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Илья Петров
По ходу Леброна сильно задевает когда ему в лобешник кладут трешку, он пытается в ответ своим кирпичом реваншировать но 0/6
+167
-2
+165
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Ржавый крюк Джаббара
Огненная серия, конечно, схватка двух выдающихся больших лиги - Йокича и Хачимуры войдет в историю НБА.
+154
-1
+153
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kazuma
маскот Денвера трехи с центра кидает лучше, чем Леброн
+114
-1
+113
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ShamilK
Лейкерс что-то кроме штрафных вообще умеет? Денверу в этой серии придётся бороться с судейским беспределом. Краб, конечно, просто мерзкий игрок. Локтями всех бьет, просто руками отталкивает в защите, а судьи молчат
+121
-16
+105
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ВладиславМартынов
Опять ролевики не помогают Ривзу, да что ж такое
+103
-1
+102
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Stormbringer
Йокич монстр канешш, 23 очка, 17 подборов, 12 передач без подвигов в четвертой четверти уже воспринимаются как - ну такое, серенький матч)
+85
-1
+84
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Ilovethisgame77
Всё по плану! 2:0… хелл, алексла и лост тушат пещеры
+76
-5
+71
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jxmazefan
И это Денвер дома играет. В гостях будет как у ГСВ 14 против 42 по штрафным (или сколько там было в одной из игр)
+76
-6
+70
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Semyono
Ключевой момент игры когда при рывке Денвера ЛеБрон 3 раза подряд шмаляет трехи мимо
+67
0
+67
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Диетолог Зайона Уильямсона
Вычитал необычный факт на просторах интернета.
Джон Стоктон раздавал в среднем по 10,5 передач за 19 лет карьеры. Это 1504 игры. И только один раз за всю свою карьеру он совершил 10+ потерь. Если выбрать рандомом одну игру Джона Стоктона из этих 1504 матчей, то вероятность того, что ты выберешь именно тот матч, где он оформил 10+ потерь - составит всего лишь 0,06%
+75
-14
+61
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Arty Novikoff
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Вычитал необычный факт на просторах интернета. Джон Стоктон раздавал в среднем по 10,5 передач за 19 лет карьеры. Это 1504 игры. И только один раз за всю свою карьеру он совершил 10+ потерь. Если выбрать рандомом одну игру Джона Стоктона из этих 1504 матчей, то вероятность того, что ты выберешь именно тот матч, где он оформил 10+ потерь - составит всего лишь 0,06%
Второй факт - дурацкий, но даже и тут ошибка. Если 1 разделить на 1504 и округлить, то получится 0,07%
+54
-1
+53
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Южка
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Огненная серия, конечно, схватка двух выдающихся больших лиги - Йокича и Хачимуры войдет в историю НБА.
Схватка двух Ёкудзун!
+52
0
+52
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Кирилл
А ведь у Мюррея в какой-то момент игры было 3 из 15 с игры и 2 из 9 из-за дуги )

А заканчивает игру с 11 из 24 с игры и 6 из 14 из-за дуги, набирая 37 очков )
+49
-1
+48
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Леди Гаага
да что ж такое,опять у Денвера все залетало! и штрафных мало у Лейкерс было. больше такого не повторится,не может так Лал не везти!!!!!!!
+54
-6
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Esh197
На ветках чище стало… спасибо Джамал ) ну правда это читалось всеми адекватными людьми ) какой Лейкерс, вы чего ))
+51
-5
+46
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fridzon
Это кайф. Чистый кайф в раннее утро
+45
-1
+44
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Лиллард унижатель!
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Вычитал необычный факт на просторах интернета. Джон Стоктон раздавал в среднем по 10,5 передач за 19 лет карьеры. Это 1504 игры. И только один раз за всю свою карьеру он совершил 10+ потерь. Если выбрать рандомом одну игру Джона Стоктона из этих 1504 матчей, то вероятность того, что ты выберешь именно тот матч, где он оформил 10+ потерь - составит всего лишь 0,06%
10+ потерь это настолько редкое достижение, что больше 10 раз за карьеру оно было только у Вестбрука и Хардена.
+47
-5
+42
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Sharfs
Дед уверенно отобрался в рубрику к Шаку
+41
0
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Против грусти
Ответ Semyono
Ключевой момент игры когда при рывке Денвера ЛеБрон 3 раза подряд шмаляет трехи мимо
Он очень хотел услышать б-ееее в раздевалке
+40
0
+40
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Mark Ar
В чем суть писать про залетело не залетело, если брать так, то мы все понимаем, что ГС и сейчас выигрывают чемпионат, но в этом то и суть, что тут нет всяких бы, есть факт Лейкерс летит 0 2, и это просто бред как то пытаться оправдать поражения, а если они 4 0 проиграют тоже будут одни бы? Никто не сломан, все здоровы, просто по факту играют хуже Денвера, вот и проигрывают, а старый маразматик своим хирроболом лично заруинил всю игру, при том серия вовсе не закончена, домашняя команда просто взяла две победы, ничего особенного и страшного.
P.s Интересно, что ещё Мюррей и КО должны сотворить, чтоб перестали нести чушь про отсутствие партнёров у Николы.
+48
-9
+39
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nik nik
Дэвис одну попал и думает он карри или че ? Че они ему дают в угол , он из под кольца всю игру мазал
+39
0
+39
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ruprekht
и это при +16 штрафных
+37
-1
+36
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Kolch
Львенок Роки попадает с центра спиной лучше чем Леброн с открытой трехи в 4й четверти
+35
0
+35
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fridzon
Ответ Mark Ar
В чем суть писать про залетело не залетело, если брать так, то мы все понимаем, что ГС и сейчас выигрывают чемпионат, но в этом то и суть, что тут нет всяких бы, есть факт Лейкерс летит 0 2, и это просто бред как то пытаться оправдать поражения, а если они 4 0 проиграют тоже будут одни бы? Никто не сломан, все здоровы, просто по факту играют хуже Денвера, вот и проигрывают, а старый маразматик своим хирроболом лично заруинил всю игру, при том серия вовсе не закончена, домашняя команда просто взяла две победы, ничего особенного и страшного. P.s Интересно, что ещё Мюррей и КО должны сотворить, чтоб перестали нести чушь про отсутствие партнёров у Николы.
Когда такое писали про партнёров йокича? Если только в прошлом году. В это году состав пока полный, качественный. Мюррей - звезда полноценная, которой прошлом году Денверу не хватило
+38
-3
+35
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ruprekht
коментаторы просто порадовали в моменте с Йокичем: "ну да у Леброна был чистый фол, но ты все равно должен забивать, судьи не всегда свистят" :)
+33
0
+33
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