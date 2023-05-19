НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» во второй раз обыграть «Лейкерс»
Сегодня в НБА прошел второй матч финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс».
В первой встрече «Наггетс» одержали победу со счетом 132:126, в четверг клуб из Колорадо снова добился успеха – 108:103.
НБА
Финал Западной конференции
Второй матч
- Дата проведения
- 19 мая, 03.30, «Ball Arena»
- Денвер
- Дж. Мюррэй (37 + 10 подборов), Йокич (23 + 17 подборов + 12 передач + 5 потерь), Портер (16 + 7 подборов), Гордон (10), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (12), Грин (2), К. Браун (0), Джексон (0).
«Денвер» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет новым чемпионом НБА?
Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают
«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья
Анализ второго раунда плей-офф через типы владений
Выходит ремейк «Белые не умеют прыгать». Вуди Харрельсона заменит рэпер Джек Харлоу
Джон Стоктон раздавал в среднем по 10,5 передач за 19 лет карьеры. Это 1504 игры. И только один раз за всю свою карьеру он совершил 10+ потерь. Если выбрать рандомом одну игру Джона Стоктона из этих 1504 матчей, то вероятность того, что ты выберешь именно тот матч, где он оформил 10+ потерь - составит всего лишь 0,06%
А заканчивает игру с 11 из 24 с игры и 6 из 14 из-за дуги, набирая 37 очков )
P.s Интересно, что ещё Мюррей и КО должны сотворить, чтоб перестали нести чушь про отсутствие партнёров у Николы.