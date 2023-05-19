Сегодня в НБА прошел второй матч финальной серии Западной конференции между « » и «Лейкерс».

В первой встрече «Наггетс» одержали победу со счетом 132:126, в четверг клуб из Колорадо снова добился успеха – 108:103.

НБА

Финал Западной конференции



Второй матч

«Денвер» ведет в серии – 2-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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