Эрик Споэльстра дал 4-секундное интервью перед 2-м матчем

Предматчевое интервью главного тренера «Майами» перед вторым матчем финала Восточной конференции против « » продлилось около четырех секунд.

«Все хорошо, да? Спасибо», – произнес тренер и покинул пресс-конференцию.

« » выиграл второй матч со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии.

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