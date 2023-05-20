Эрик Споэльстра дал 4-секундное интервью перед 2-м матчем
Предматчевое интервью главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры перед вторым матчем финала Восточной конференции против «Бостона» продлилось около четырех секунд.
«Все хорошо, да? Спасибо», – произнес тренер и покинул пресс-конференцию.
«Майами» выиграл второй матч со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии.
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https://www.youtube.com/watch?v=usiXrR6OuIo