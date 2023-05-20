Эрик Споэльстра дал 4-секундное интервью перед 2-м матчем

Теги Бостон Майами НБА видео Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Предматчевое интервью главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры перед вторым матчем финала Восточной конференции против «Бостона» продлилось около четырех секунд.

«Все хорошо, да? Спасибо», – произнес тренер и покинул пресс-конференцию.

«Майами» выиграл второй матч со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии.

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6 комментариев

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nikitosdaipoltos
Ответ Jan Paskel
краткость - сестра таланта
ой, да ладно
нам абсолютно не впадлу вырывать листы из тетрадок
+9
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Jan Paskel
краткость - сестра таланта
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dev0
Legend
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Вася Пупкин
Дед научил
https://www.youtube.com/watch?v=usiXrR6OuIo
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Coverder
Ответ nikitosdaipoltos
ой, да ладно нам абсолютно не впадлу вырывать листы из тетрадок
Нас это радует, вам это нравится тоже
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nikitosdaipoltos
Ответ Coverder
Нас это радует, вам это нравится тоже
хлопайте в ладоши для Вити, Максима и Лёши)
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