Рэпер Джей Коул помог Калебу Мартину подписать контракт с «Майами»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Калеб Мартин Джей Коул Баскетбол

Комментатор TNT Элли Лафорс во время 2-го матча финальной серии Восточной конференции «Бостон» – «Майами» (105:111, 0-2) рассказала, как рэпер Джей Коул в 2021 году помог Калебу Мартину подписать контракт с «Хит».

«Эрик Споэльстра рассказал мне, как за две недели до начала тренировочного лагеря, рэпер Джей Коул позвонил ассистенту Кэрону Батлеру и сказал, что у него есть Калеб Мартин и он свободен. Кэрон Батлер передал эту информацию Эрику Споэльстре. На следующий день Мартин пришел на тренировку и подписал двусторонний контракт. Затем он стал важным игроком ротации, и они решили подписать с ним полноценное соглашение», – рассказала Лафорс.

Во втором матче против «Бостона»  Мартин установил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 25 очков.

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8 комментариев

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Цинциннат Ц.
Ответ Федерико Сан-Фелипе
Как же он был хорош сегодня ночью
That’s what she said
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Федерико Сан-Фелипе
Как же он был хорош сегодня ночью
+21
0
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Cash_flow
J Cole знает толк в рэпе и баскетболе
+6
-1
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МЗ
фантастически играет парень!
+3
0
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Марсель Объелся
They act like two legends cannot coexist
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Tim Timson
Коул агент его, или как это у меня есть Калеб Мартин?)
0
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milletmvp
Ответ FEF2
Первая польза от репера в истории?
Недооцениваете влияние, батенька.
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