Рэпер Джей Коул помог Калебу Мартину подписать контракт с «Майами»

Комментатор TNT Элли Лафорс во время 2-го матча финальной серии Восточной конференции « » – « » (105:111, 0-2) рассказала, как рэпер Джей Коул в 2021 году помог подписать контракт с «Хит».

«Эрик Споэльстра рассказал мне, как за две недели до начала тренировочного лагеря, рэпер позвонил ассистенту Кэрону Батлеру и сказал, что у него есть Калеб Мартин и он свободен. Кэрон Батлер передал эту информацию Эрику Споэльстре. На следующий день Мартин пришел на тренировку и подписал двусторонний контракт. Затем он стал важным игроком ротации, и они решили подписать с ним полноценное соглашение», – рассказала Лафорс.

Во втором матче против «Бостона» Мартин установил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 25 очков.

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