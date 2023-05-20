Малик Диме завершит сезон в Венесуэле

Венесуэльский клуб «Ансоатеги» объявил о подписании контракта с центровым «Пармы» Маликом Диме (30 лет, 206 см).

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ сенегальский бигмен набирал за пермский клуб 8,2 очка, 5,2 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

Диме – не первый игрок, который уехал доигрывать сезон в Венесуэлу. Ранее состав «Гуарос де Лара» пополнили Джермэйн Лав из «Нижнего Новгорода» и Орландо Коулмэн из «Енисея».

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