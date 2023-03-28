Бабурин, Хантер, Жан Шарль – в числе претендентов на награду «Лучший обороняющийся игрок» Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила пять номинантов на награду «Лучший обороняющийся игрок» сезона-2022/23.

На звание лучшего обороняющегося игрока в этом сезоне претендуют , (оба – УНИКС), («Нижний Новгород»), Малик Диме («Парма») и (ЦСКА).

Показатели Хантера в нынешнем сезоне: 1,5 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за матч, защитный рейтинг — 97,8. У Рейнольдса – 1,1 перехвата, 0,7 блок-шота, защитный рейтинг — 96,7, у Бабурина – 2,2 перехвата, 0,2 блок-шота, защитный рейтинг — 103,4, у Диме – 1,1 перехвата, 2,4 блок-шота, защитный рейтинг — 101,0, у Жан-Шарля – 0,7 перехвата, 1,0 блок-шота, защитный рейтинг — 100,7.

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