Джален Рейнолдьс и Малик Диме – авторы лучших данков регулярки Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших попаданий сверху регулярного чемпионата-2022/23.
Топ-10 возглавили Джален Рейнолдьс (УНИКС) и Малик Диме («Парма»).
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