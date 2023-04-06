Джален Рейнолдьс и Малик Диме – авторы лучших данков регулярки Лиги ВТБ

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Парма-Пари Джален Рейнольдс Малик Диме Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших попаданий сверху регулярного чемпионата-2022/23.

Топ-10 возглавили Джален Рейнолдьс (УНИКС) и Малик Диме («Парма»).

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