Малик Диме – о матче с «Минском»: «Будем настраиваться как на встречу стадии плей-офф»

Центровой «Пармы» Малик Диме рассказал о настрое команды на предстоящей встрече с «Минск» в рамках Единой лиги ВТБ.

«На данном этапе турнира сюрприз может произойти абсолютно на каждой игре. У каждой команды есть свои взлеты и падения. «Минск» очень любит играть в открытый баскетбол и бросать трехочковые. Обычно против таких команд играть сложнее. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе, как на прошедшей домашней игре. Будем играть в удовольствие и настраиваться на матч как на встречу стадии плей-офф.

По ощущениям и тому, как проходят матчи, сейчас мы будто бы уже играем на вылет. Чем больше мы заберем побед, тем больше у нас шанс пройти дальше с 7-го места в турнирной таблице. Это определенно большая мотивация для всех членов команды, и мы постараемся добиться своей цели», – сказал баскетболист.

«Парма» идет на первой строчке в группе «Б» с результатом 14-15.

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