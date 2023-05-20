«Нетс» не заинтересованы в обмене Микэла Бриджеса в «Блэйзерс»

Теги возможные переходы Бруклин Портленд НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Журналист The Athletic Алекс Шиффер опроверг слухи о возможном обмене форварда «Бруклина» Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см) в «Портленд».

«Слухи об обмене Микэла Бриджеса в «Блэйзерс» — пустые разговоры. «Нетс» не заинтересованы в сделке», – пишет Шиффер.

Бриджес перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта перед февральским дедлайном. В 27 матчах за «Нетс» форвард набирал в среднем 26,1 очка, 4,5 подбора и 2,7 передачи.

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2 комментария

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Денис Храпунов
А какой вообще мог быть обмен. Логично что не заинтерсованны. Вот если бы они Симонса хотели...
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mephist13
Ответ Денис Храпунов
А какой вообще мог быть обмен. Логично что не заинтерсованны. Вот если бы они Симонса хотели...
так одни фанатские теории (вроде, никто из инсайдеров ничего не писал) обмена 3го пика на Бриджеса

но на кой это Нетс нужно было бы? непонятно
это нужно кого-то из доступных проспектов прямо-таки железобетонно уверенным быть, а в Бриджесе наоборот разочароваться и не верить, что он уровень близкий к текущему удержит
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