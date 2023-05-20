«Нетс» не заинтересованы в обмене Микэла Бриджеса в «Блэйзерс»

Журналист The Athletic Алекс Шиффер опроверг слухи о возможном обмене форварда « » Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см) в « ».

«Слухи об обмене в «Блэйзерс» — пустые разговоры. «Нетс» не заинтересованы в сделке», – пишет Шиффер.

Бриджес перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта перед февральским дедлайном. В 27 матчах за «Нетс» форвард набирал в среднем 26,1 очка, 4,5 подбора и 2,7 передачи.

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