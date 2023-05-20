«Нетс» не заинтересованы в обмене Микэла Бриджеса в «Блэйзерс»
Журналист The Athletic Алекс Шиффер опроверг слухи о возможном обмене форварда «Бруклина» Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см) в «Портленд».
«Слухи об обмене Микэла Бриджеса в «Блэйзерс» — пустые разговоры. «Нетс» не заинтересованы в сделке», – пишет Шиффер.
Бриджес перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта перед февральским дедлайном. В 27 матчах за «Нетс» форвард набирал в среднем 26,1 очка, 4,5 подбора и 2,7 передачи.
Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»
но на кой это Нетс нужно было бы? непонятно
это нужно кого-то из доступных проспектов прямо-таки железобетонно уверенным быть, а в Бриджесе наоборот разочароваться и не верить, что он уровень близкий к текущему удержит