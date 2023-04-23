Микэл Бриджес: «Подвел свою команду. Обещаю, что стану лучше»

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Микэл Бриджес Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес взял на себя ответственность за неудачный исход серии с «Филадельфией» (0-4).

«Просто должны стать лучше. Чувствую, что в последних играх я подводил свою команду. Это причиняет мне боль. Нужно просто признать это и понять, что все, что ты можешь сделать, это начать прогрессировать. Я готов к этому, вот что самое главное для меня.

Люблю своих ребят до смерти, и сказал им, что поражение на моей совести, мне жаль, что я не справился и не вытянул несколько матчей. Пообещал им, что стану лучше», – сказал Бриджес на послематчевой пресс-конференции.

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4 комментария

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Алексей Зиновьев
Микал вообще преобразился в Бруклине, ждëм на МВЗ в следующем году
+12
-1
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Свежий
Все у Бриджеса будет хорошо, даже очень хорошо, потенциал огромный, здоровье не подводит, игра радует. Ждём точечных усилений и команда выйдет на новый уровень 💯
+7
0
+7
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Stephan Carrypenko
Явно вторая скрипка, но очень прочная , надежная и умелая
+3
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+3
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badaboom
Хороший будет пиппен если найдет своего джордана
+2
0
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