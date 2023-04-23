Микэл Бриджес: «Подвел свою команду. Обещаю, что стану лучше»
Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес взял на себя ответственность за неудачный исход серии с «Филадельфией» (0-4).
«Просто должны стать лучше. Чувствую, что в последних играх я подводил свою команду. Это причиняет мне боль. Нужно просто признать это и понять, что все, что ты можешь сделать, это начать прогрессировать. Я готов к этому, вот что самое главное для меня.
Люблю своих ребят до смерти, и сказал им, что поражение на моей совести, мне жаль, что я не справился и не вытянул несколько матчей. Пообещал им, что стану лучше», – сказал Бриджес на послематчевой пресс-конференции.
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