Жак Вон о Бриджесе: «Микэл является будущим этой организации»

Главный тренер « » Жак Вон отметил, что звездный форвард «Бруклина» получил неоценимый опыт в концовке сезона-2022/23.

После обмена в «Нетс» перед дедлайном Бриджес, ранее выполнявший задачи ролевого игрока, взял на себя роль первой звезды. В 27 матчах регулярки после обмена он в среднем набирал 26,1 очка, совершая по 18,6 броска за игру.

«Мы говорим о молодом парне, который растет у нас на глазах. И он получил возможность прочувствовать это: шанс показать себя в заключительной четверти, при этом защищаясь против сильнейшего игрока противоположной команды. Отличный опыт, который невозможно повторить, если упустить момент. И Микэл усвоит урок и станет лучшим игроком.

Я смогу поговорить с ним летом о том, каково это было – взять на себя роль лидера в плей-офф, каким Микэл видит будущее, потому что в этой организации он является его частью. Бриджес станет лучше, я с нетерпением жду, когда смогу снова увидеть его в этой роли», – сказал Вон на послематчевой пресс-конференции.

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