Жак Вон о Бриджесе: «Микэл является будущим этой организации»

Теги Бруклин Жак Вон НБА НБА плей-офф Микэл Бриджес Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон отметил, что звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес получил неоценимый опыт в концовке сезона-2022/23.

После обмена в «Нетс» перед дедлайном Бриджес, ранее выполнявший задачи ролевого игрока, взял на себя роль первой звезды. В 27 матчах регулярки после обмена он в среднем набирал 26,1 очка, совершая по 18,6 броска за игру.

«Мы говорим о молодом парне, который растет у нас на глазах. И он получил возможность прочувствовать это: шанс показать себя в заключительной четверти, при этом защищаясь против сильнейшего игрока противоположной команды. Отличный опыт, который невозможно повторить, если упустить момент. И Микэл усвоит урок и станет лучшим игроком.

Я смогу поговорить с ним летом о том, каково это было – взять на себя роль лидера в плей-офф, каким Микэл видит будущее, потому что в этой организации он является его частью. Бриджес станет лучше, я с нетерпением жду, когда смогу снова увидеть его в этой роли», – сказал Вон на послематчевой пресс-конференции.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Один из моих самых любимых игроков! Но... не звезда. Также было и в Санс. Когда лидеров не было на площадке и все ждали от Бриджеса, что он возьмет на себя лидерство, такое случалось крайне редко. Он слишком скромен для этого, что ли. Очень качественный ролевик, но если Бруклин хочет чего-то более, чем участие в ПО, то нужен кто-то из суперзвезд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий