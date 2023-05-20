«Сердцем и всеми мыслями с «Зенитом». Сергей Карасев намерен провести следующий сезон за питерский клуб

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев заявил о том, что проведет сезон-23/24 в клубе из Санкт-Петербурга.

«Мой контракт рассчитан и на следующий сезон. Я головой, сердцем и всеми мыслями полностью с «Зенитом» и Петербургом. Самое главное - летом залечить все болячки, полностью восстановиться и на сто процентов подготовиться к новому баскетбольному году.

Часть отпуска придется посвятить медицинским делам. Но в принципе так каждый год бывает. Сначала немного отдыхаю, потом сам начинаю готовиться к сезону. Но на этот раз с докторами летом, возможно, придется общаться больше. А дальше будет понятнее, как лучше восстанавливаться и готовиться», - сказал Карасев

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