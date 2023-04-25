Сергей Карасев о двух победах в серии с УНИКСом: «Теперь уже у Казани должны быть какие-то проблемы, опасения»

Форвард « » Сергей Карасев рассказал, за счет чего команде удалось вернуться в серию с УНИКСом в полуфинале лиги ВТБ после 0-2 на старте.

– На первый матч этой серии с , мне кажется, мы вообще вышли без должного настроя. Из-за этого, наверное, и получили такой результат. Они сразу в нас вцепились. Шансов у нас не было практически никаких. На вторую игру вышли уже немного по-другому, был виден какой-то рисунок игры. Перед домашними матчами собрались с ребятами, поговорили. Проигрывать 0-2 не очень приятно, но в то же время мы особо ничего не потеряли, ехали домой, к своим болельщикам. Они дают нам импульс, заряжают нас. И мы показали совсем другой баскетбол. Теперь уже у Казани должны быть какие-то проблемы, опасения. Едем туда с такой же мотивацией, с таким же настроем, с какими выходили на площадку в Петербурге.

– Собрались поговорить без тренера?

– : Да, все вместе. Все понемногу говорили. Каждый высказался, как видит ситуацию со своей стороны. Когда есть такое обсуждение внутри команды, когда все ребята адекватные – легко найти общий язык. После таких бесед и на тренировках была уже совершенно другая картина.

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