Сергей Карасев пропустит 6-й матч серии с УНИКСом («Свободный агент»)

Форвард « » пропустит шестой матч полуфинальной серии с (2-3) из-за повреждения голеностопа, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Карасев попадал 38,1% своих бросков из-за дуги за 21,2 минуты на паркете.

Сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую