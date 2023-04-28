Сергей Карасев пропустит 6-й матч серии с УНИКСом («Свободный агент»)

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев пропустит шестой матч полуфинальной серии с УНИКСом (2-3) из-за повреждения голеностопа, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Карасев попадал 38,1% своих бросков из-за дуги за 21,2 минуты на паркете.

Сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

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