«Майами» удался рывок 24:9 в четвертой четверти второго матча с «Бостоном»

«Майами» в пятницу одержал вторую победу над « » в финале Востока 111:105, 2-0.

«Хит» удался рывок 24:9 в четвертой четверти, который позволил флоридцам отыграться и в итоге одолеть соперника.

« » начал ускорение при счете 87:96 в середине 12-минутки. Четверть закончилась со счетом 36:22 в пользу гостей.

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