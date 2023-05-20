«Майами» удался рывок 24:9 в четвертой четверти второго матча с «Бостоном»
«Майами» в пятницу одержал вторую победу над «Бостоном» в финале Востока 111:105, 2-0.
«Хит» удался рывок 24:9 в четвертой четверти, который позволил флоридцам отыграться и в итоге одолеть соперника.
«Майами» начал ускорение при счете 87:96 в середине 12-минутки. Четверть закончилась со счетом 36:22 в пользу гостей.
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Отыграл свои минуты пошёл на замену.
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Вопросы к Смарту - открытую треху не положившего, Тейтуму фолящему и теряющему мяч....
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