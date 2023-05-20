«Майами» удался рывок 24:9 в четвертой четверти второго матча с «Бостоном»

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«Майами» в пятницу одержал вторую победу над «Бостоном» в финале Востока 111:105, 2-0.

«Хит» удался рывок 24:9 в четвертой четверти, который позволил флоридцам отыграться и в итоге одолеть соперника. 

«Майами» начал ускорение при счете 87:96 в середине 12-минутки. Четверть закончилась со счетом 36:22 в пользу гостей.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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16 комментариев

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Марсель Объелся
Я когда на эти Майами смотрю, все время ощущение что они из последних сил двигаются. Поразительно, как им удаётся побеждать в таком изнуряющем стиле
+44
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Lokomotiv__1992
Для Бостона все шло более-менее нормально.. Пока Грант не решил с Батлером болтаться.. а потом решил что он в защите топ и спасибо Бата закрыть )
+33
-8
+25
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Starki92
Ухмылка Джимбо на превью видоса - бесценна)
+21
0
+21
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Swhat
Ответ Lokomotiv__1992
Для Бостона все шло более-менее нормально.. Пока Грант не решил с Батлером болтаться.. а потом решил что он в защите топ и спасибо Бата закрыть )
Грант претензий нет. Нормально по бадались с Батлером через друг друга понакидывали.
Фолы в нападении, потери и нерелиазованные броски у Тейтума, вот он снова смазал концовку
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Рассел не пасует
На Бостоне проклятие за предательство короля 4х четвертей!
+9
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DENBO
Очередная отвратительная игра в четвертой четверти. Маззулла просто бесхребетный в концовках. Увы, но не готов он похоже к ПО еще.
+5
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Мурзин Ринат
Ответ Al Soro
копну глубже---брэд Стивенс наш талисман неудачь
А Тейтум 2 матча подряд 0 очков с игры в концовке это не что ?? Или прошлом финале Тейтума тоже Стивенс виноват?
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Analjinn
Как же радостно за бойцов из Майами.
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Misson
Ответ Swhat
Грант претензий нет. Нормально по бадались с Батлером через друг друга понакидывали. Фолы в нападении, потери и нерелиазованные броски у Тейтума, вот он снова смазал концовку
На последние 2 минуты игры Уильямса убрали с площадки.
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Swhat
Ответ Misson
На последние 2 минуты игры Уильямса убрали с площадки.
Он игрок ротации.
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Misson
Ответ Swhat
Он игрок ротации.
Т.е. его выпускали, чтобы он подул в ухо Батлеру, вдруг тот смутится под таким давлением и перестанет идти в проходы в каску?
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Swhat
Ответ Misson
Т.е. его выпускали, чтобы он подул в ухо Батлеру, вдруг тот смутится под таким давлением и перестанет идти в проходы в каску?
Не помню уже точно. Но вроде он положил треху через Батлера и из под кольца, в последние 5 минут.
В защите как мог защищался, провалов не было, попытался вывести на эмоции Батлера после того как положил через него треху, здесь не получилось.
Отыграл свои минуты пошёл на замену.
То что Батлер лучше игрок чем Вильямс вопросов нет ни у кого. Провоцировать лидера соперника обычное дело.
Вопросы к Смарту - открытую треху не положившего, Тейтуму фолящему и теряющему мяч....
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Jerry Rodrogha
Ответ Al Soro
копну глубже---брэд Стивенс наш талисман неудачь
Дг него то всё в шоколаде было? (Нет)
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noke
Ответ Мурзин Ринат
А Тейтум 2 матча подряд 0 очков с игры в концовке это не что ?? Или прошлом финале Тейтума тоже Стивенс виноват?
Какая разница, сколько у него очков с игры? У него было 6 очков в первом матче и 5 очков во втором. Игры выигрываются по голому счёту и у Тейтума 30 и 34 соответственно. Тейтум вообще не проблема.
Проблема - Браун и Хорфорд. (ну и Притчард)
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