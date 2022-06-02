Дрэймонд Грин – о броске Батлера в 7-м матче: «Ему не следовало совершать его»

Форвард «Уорриорз» поделился мнением о ключевом броске лидера «Хит» в концовке седьмого матча с «Селтикс» при «-2».

«Мое личное мнение таково, что ему не следовало совершать этот бросок.

Это был плохой бросок из-за момента, когда он был совершен. Он как бы говорил: «Мы либо побеждаем, либо отправляемся домой». И когда мяч не зашел в кольцо, было впечатление, будто из воздушного шара только что выпустили весь воздух.

А ведь мы знаем, насколько хорош Джимми Батлера в проходах, а еще более хорош в провоцировании фолов в подобных ситуациях. У него было много времени на решение вопроса, на то, чтобы дождаться своих снайперов, а еще Эл Хорфорд в оппонентах, куча пространства и 35 набранных очков. Если бы Джимми пошел в проход, то вероятность успешного исхода – как минимум нарушения – была бы намного выше, особенно с учетом домашней арены.

Он имел отличную возможность сравнять счет в проходе, после чего «Бостон» оказался бы под серьезным давлением», – заявил Грин.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)