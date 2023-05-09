Джимми Батлер и Бэм Адебайо набрали на двоих 50 очков в 4-м матче с «Нью-Йорком»

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Лидеры «Майами» Джимми Батлер и Бэм Адебайо помогли команде одержать третью победу в серии с «Нью-Йорком» (109:101, 3-1).

В четвертом матче противостояния Батлер и Адебайо набрали на двоих 50 очков.

На счету Джимми 27 очков (9 из 17 с игры), 6 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. В активе Бэма 23 очка (10 из 17 с игры), 13 подборов и 2 передачи.

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7 комментариев

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Денис Кёнигсберг
Радует, что на фоне НЙ вся команда оживает, кроме Зеллера. Должны с хорошей уверенностью в своих силах входить в финал конференции. Это лучше, чем на горбу одного Джимми
+9
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babooka23
Кое как вползли в плофф и дают огня! Джимбо менталити, Джордан стайл
+2
0
+2
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namankey
Ответ Лиллард унижатель!
Меньше чем один Йокич вчера
Так больше и не надо, для победы хватило
+1
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Лиллард унижатель!
Меньше чем один Йокич вчера
0
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0
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AiDaGaRi
Забавно, но у Брона + Дэвиса такие же 27 + 23))
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vlasovsport
Лаури даже проснулся. Если еще и Кевин Лов проснется...
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