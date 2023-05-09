Лидеры « » и помогли команде одержать третью победу в серии с « » (109:101, 3-1).

В четвертом матче противостояния Батлер и Адебайо набрали на двоих 50 очков.

На счету Джимми 27 очков (9 из 17 с игры), 6 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. В активе Бэма 23 очка (10 из 17 с игры), 13 подборов и 2 передачи.

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