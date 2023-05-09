Джимми Батлер и Бэм Адебайо набрали на двоих 50 очков в 4-м матче с «Нью-Йорком»
Лидеры «Майами» Джимми Батлер и Бэм Адебайо помогли команде одержать третью победу в серии с «Нью-Йорком» (109:101, 3-1).
В четвертом матче противостояния Батлер и Адебайо набрали на двоих 50 очков.
На счету Джимми 27 очков (9 из 17 с игры), 6 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. В активе Бэма 23 очка (10 из 17 с игры), 13 подборов и 2 передачи.
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