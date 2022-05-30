Джимми Батлер поздравил Джейсона Тейтума с победой в серии

Лидер поприветствовал звездного форварда «Бостона» после седьмого матча финала Восточной конференции (96:100, 3-4).

Батлер в воскресенье отыграл без замен все 48 минут. На его счету 35 очков и 9 подборов при 13 из 24 с игры.

Батлер смазал ключевой бросок из-за дуги при счете 96:98 при «-2» за 16 секунд до финальной сирены.

Тейтум набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он признан MVP серии.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)