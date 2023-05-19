«Сиксерс», «Бакс» и «Санз» крайне заинтересованы в услугах Ника Нерса

Теги Милуоки Филадельфия Финикс НБА Ник Нерс Баскетбол

На этой неделе Ник Нерс проведет собеседование с «Филадельфией».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, специалист также встретится с представителями «Милуоки» и «Финикса».

Организации «настолько заинтересованы в его услугах», что «возможно, он сам предстанет перед выбором команды, которой захочет руководить».

Нерс стал чемпионом НБА в 2019 году, тренером года – в следующем сезоне.

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4 комментария

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___lecter666___
Нерсу больше Милуоки подходит, в остальных работа с капризными звёздами. Маловероятно, что у него хватит авторитета.
+4
0
+4
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БУГАЙ
Ответ ___lecter666___
Нерсу больше Милуоки подходит, в остальных работа с капризными звёздами. Маловероятно, что у него хватит авторитета.
капризные звезды играют в лал дал и филе
+4
0
+4
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БУГАЙ
в санс
0
0
0
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noke
Ответ ___lecter666___
Нерсу больше Милуоки подходит, в остальных работа с капризными звёздами. Маловероятно, что у него хватит авторитета.
С какими ещё капризными звёздами в Финиксе?
0
0
0
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