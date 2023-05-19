«Сиксерс», «Бакс» и «Санз» крайне заинтересованы в услугах Ника Нерса
На этой неделе Ник Нерс проведет собеседование с «Филадельфией».
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, специалист также встретится с представителями «Милуоки» и «Финикса».
Организации «настолько заинтересованы в его услугах», что «возможно, он сам предстанет перед выбором команды, которой захочет руководить».
Нерс стал чемпионом НБА в 2019 году, тренером года – в следующем сезоне.
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