«Сиксерс», «Бакс» и «Санз» крайне заинтересованы в услугах Ника Нерса

На этой неделе проведет собеседование с «Филадельфией».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, специалист также встретится с представителями « » и « ».

Организации «настолько заинтересованы в его услугах», что «возможно, он сам предстанет перед выбором команды, которой захочет руководить».

Нерс стал чемпионом в 2019 году, тренером года – в следующем сезоне.

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