«Филадельфия» на этой неделе проведет встречу с Ником Нерсом

Теги Док Риверс Филадельфия Торонто НБА Ник Нерс Баскетбол

«Филадельфия» на этой неделе проведет встречу кандидатом на пост главного тренера Ником Нерсом.

«Сиксерс» будут представлять владельцы и менеджмент.

В начале недели клуб отправил в отставку главного тренера команды Дока Риверса.

«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).

Нерс ранее был уволен из «Торонто».

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16 комментариев

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Dark Lion
Наконец-то фаны сиксерс заслужили хорошего тренера, за столько лет страданий
+38
-1
+37
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Денис Золотов
Очень надеюсь, что после вылета Бостона (я фан Бостона сам, реалист) наконец выгонят Мазиллу и поставят нормального, опытного тренера из оставшихся на рынке.

Стивенс прогадал в этом сезоне с тренером, конечно
+22
0
+22
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DENBO
Вообще не припомню, чтобы на рынке разом оказывалось так много классных специалистов. Нерс, конечно, будет лакомым кусочком этим летом. Но хотелось бы его в "Бакс" посмотреть.
+14
0
+14
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danteeeq
Ответ Денис Золотов
Очень надеюсь, что после вылета Бостона (я фан Бостона сам, реалист) наконец выгонят Мазиллу и поставят нормального, опытного тренера из оставшихся на рынке. Стивенс прогадал в этом сезоне с тренером, конечно
Док Риверс к вашим услугам 👍
+13
0
+13
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Nikola Shell
Ответ Денис Денис
ты адекватный?-)) Мазилла в первый год своей карьеры главного тренера сразу в финале плейофф играет. по твоему он плохой тренер?
И что что играет? Там всё осталось от Удоки + состав сам по себе очень опытный, а ведь мучились и с Атлантой и с Филой. Майами пройдёт не удивлюсь
+9
0
+9
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Dark Lion
Ответ Денис Денис
ты адекватный?-)) Мазилла в первый год своей карьеры главного тренера сразу в финале плейофф играет. по твоему он плохой тренер?
Они его не слушают и считают братюней в этом проблема. Ему 33 года, даже Эл его старше. Какой он тренер
+4
0
+4
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Djoyin
И Буденхольцер, и Нерс подойдут. Оба недавно приводили клубы к титулам
+1
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Demarcus Olajuwon
Милуоки кого попало собеседуют, но не топ свободного тренера на рынке
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ПП ПП
Ответ pele_kan
просто "nurse" - это "нянька" ин инглиш) правда есть и другие переводы, например "санитар". Учитывая прозвище предыдущего тренера, все еще забавнее)
Санитар- это как раз то что нужно. :)
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pele_kan
МВП как раз нужна нянька 😉
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Денис Денис
Ответ Dark Lion
Они его не слушают и считают братюней в этом проблема. Ему 33 года, даже Эл его старше. Какой он тренер
не думаю что ты это серьёзно. бостон с Мазиллой попали в плейофф. прошли атланту, пусть и не без труда, команду тренирует любимчик мой Снайдер. прошли филадельфию с непутёвым риверсом.... и после этого мозиллу на выход?? причём тут возраст!!? если получается , то хоть 26 лет тренеру.... это неважно. главное победы и титул....
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ПП ПП
Ответ pele_kan
МВП как раз нужна нянька 😉
Ну тогда это точно не Нерс. Да и первый вопрос должен быть на собеседовании- Кто главный?
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pele_kan
Ответ ПП ПП
Ну тогда это точно не Нерс. Да и первый вопрос должен быть на собеседовании- Кто главный?
просто "nurse" - это "нянька" ин инглиш) правда есть и другие переводы, например "санитар". Учитывая прозвище предыдущего тренера, все еще забавнее)
+1
-1
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