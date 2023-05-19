«Филадельфия» на этой неделе проведет встречу с Ником Нерсом

« » на этой неделе проведет встречу кандидатом на пост главного тренера .

«Сиксерс» будут представлять владельцы и менеджмент.

В начале недели клуб отправил в отставку главного тренера команды .

«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).

Нерс ранее был уволен из « ».

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