«Филадельфия» на этой неделе проведет встречу с Ником Нерсом
«Филадельфия» на этой неделе проведет встречу кандидатом на пост главного тренера Ником Нерсом.
«Сиксерс» будут представлять владельцы и менеджмент.
В начале недели клуб отправил в отставку главного тренера команды Дока Риверса.
«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).
Нерс ранее был уволен из «Торонто».
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