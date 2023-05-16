Майк Буденхольцер и Монти Уильямс – в числе кандидатов на пост главного тренера «Сиксерс»

В числе кандидатов на должность нового главного тренера «Филадельфии» входят , , Майк Д’ , , Фрэнк Вогель и , сообщает ESPN.com.

Сегодня клуб отправил в отставку главного тренера команды Дока Риверса.

«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).

«Филадельфия» стала пятым клубом без главного тренера, присоединившись к «Милуоки», «Финиксу», «Торонто» и «Детройту».

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