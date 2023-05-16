Майк Буденхольцер и Монти Уильямс – в числе кандидатов на пост главного тренера «Сиксерс»
В числе кандидатов на должность нового главного тренера «Филадельфии» входят Майк Буденхольцер, Сэм Кэсселл, Майк Д’Антони, Ник Нерс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает ESPN.com.
Сегодня клуб отправил в отставку главного тренера команды Дока Риверса.
«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).
«Филадельфия» стала пятым клубом без главного тренера, присоединившись к «Милуоки», «Финиксу», «Торонто» и «Детройту».
«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх
Кассел если в танчики играть
хотя как переживающий за Бакс конечно хотел бы видеть в Филе Монти