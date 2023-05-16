Майк Буденхольцер и Монти Уильямс – в числе кандидатов на пост главного тренера «Сиксерс»

Теги Сэм Кэсселл Филадельфия Майк Д′Антони НБА Майк Буденхольцер Монти Уильямс Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

В числе кандидатов на должность нового главного тренера «Филадельфии» входят Майк Буденхольцер, Сэм Кэсселл, Майк Д’Антони, Ник Нерс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает ESPN.com.

Сегодня клуб отправил в отставку главного тренера команды Дока Риверса.

«Сиксерс» вылетели в полуфинале Восточной конференции третий сезон подряд, проиграв в седьмом матче «Бостону» со счетом 88:112 (3-4).

«Филадельфия» стала пятым клубом без главного тренера, присоединившись к «Милуоки», «Финиксу», «Торонто» и «Детройту».

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10 комментариев

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ID89
Ротация отставников пошла. Почти как обмены работает)
+13
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noke
Можно не Буденхольцера? Не хочу даже немного за Сиксерс болеть. А Буденхольцер из Филы ещё и приличную организованную команду сделает. Раскроет Макси, сделает Харриса полезным.
+5
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noke
Ответ Abdulla
Макси сам себя раскрывает, крутой пацан, с характером.
Да, но он бестолковый. Его научить надо, что делать. Прям за руку поводить. У него реально есть чутьё, физика, характер, мотивация. Надо просто научить играть в серьёзный баскетбол.
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Максим Макеев
Нерс или Вогель если что то еще выжимать хотят
Кассел если в танчики играть
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Djoyin
Берите Буденхольцера смело!
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banderos
Должны Дока брать. Хороший тренер без команды.
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Лужин
Вогель видится более логичным выбором.
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МЗ
Если побеждать, то Нёрс или Фогель, если чисто чтобы пацанам комфортно было, то можно Кассела или вон из Финикса человечек освободился. Ну и Бад точно хуже не будет, в финале нормально так смог ситуацию подкрутить и гайки взять.
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Брэд Либил
не понимаю, о чём тут думать. берите Бада и вперёд к успехам. если уж даже с камонлецго немного ожили после Брауна.
хотя как переживающий за Бакс конечно хотел бы видеть в Филе Монти
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Abdulla
Ответ noke
Можно не Буденхольцера? Не хочу даже немного за Сиксерс болеть. А Буденхольцер из Филы ещё и приличную организованную команду сделает. Раскроет Макси, сделает Харриса полезным.
Макси сам себя раскрывает, крутой пацан, с характером.
0
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