Шарунас Ясикявичюс: «Каждый матч между «Барселоной» и «Реалом» – это нечто особенное»

представила превью полуфинального матча между «Барселоной» и « ».

По мнению главного тренера «Барселоны» , его команда не нуждается в дополнительной мотивацией перед игрой с принципиальным соперником, который год назад первенствовал в Эль-Класико на аналогичной стадии Евролиги.

«Да, они победили нас в полуфинале в прошлом году. Это может стать мотивацией для кого-то, кто в ней нуждается. Но я не уверен в том, что нам сейчас нужна дополнительная мотивация. Нам предстоит встреча с принципиальным оппонентом, еще и в «Финале четырех».

Каждый матч наших команд – это нечто особенное. Несмотря на множество встреч, мы по-прежнему пытаемся удивлять друг друга», – заявил Ясикявичюс.

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