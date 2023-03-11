«Барселона» недовольна тем, что Ясикявичюс веселился на вечеринке после поражения

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона видео Баскетбол

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс веселится на вечеринке в Греции. Согласно сообщению Mundo Deportivo, испанский клуб обратил внимание на видео и недоволен поведением тренера.

Литовский специалист был заснят на вечеринке с женой Анной Дука-Ясикявичюс, поющим песню Анны Висси «Psihedelia». Сообщается, что Ясикявичюса сопровождал один из членов тренерского штаба «Барсы».

На прошедшей неделе «Барселона» проиграла оба матча в рамках Евролиги, уступив «Олимпиакосу» во вторник и «Фенербахче» в пятницу.  В среду команда осталась в Греции, всем игрокам был предоставлен выходной.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице с 18 победами и 10 поражениями.

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5 комментариев

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Кирилл
Ответ Чубака из половины Шака
Отдохнуть уже человеку нельзя? Судите о профессионале по результатам его работы, а личную жизнь оставьте в покое. Проиграли два матча - это плохо, а чем он занимается в свободное время не имеет значения. Пистолетом не размахивает, обидные слова в интернетах не пишет уже молодец. Ах он песню спел в компании жены и слишком много улыбался ай яй яй. Если бы на гей вечеринке тусовался с другом, то может быть и не такая шумиха была.
Одно дело, когда ты отдыхаешь в свободное от работы время.
Условно, если бы между играми было бы 3-4 дня и Шараса увидели бы так, то вопросов к нему было бы мало.

Совершенно другое дело, когда у тебя между играми 1 день и ты вместо того, чтобы готовиться и разобраться почему был так проигран матч против Оли дабы не допустить такого же повторения в следующем матче против Фенера (спойлер - повторение прошло на «ура»), идешь на концерт тусить и веселиться.

Улавливаете разницу ?
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Чубака из половины Шака
Отдохнуть уже человеку нельзя? Судите о профессионале по результатам его работы, а личную жизнь оставьте в покое. Проиграли два матча - это плохо, а чем он занимается в свободное время не имеет значения. Пистолетом не размахивает, обидные слова в интернетах не пишет уже молодец. Ах он песню спел в компании жены и слишком много улыбался ай яй яй. Если бы на гей вечеринке тусовался с другом, то может быть и не такая шумиха была.
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Кирилл
Ну тогда даже не удивительно почему так безыдейно отлетал в двух матчах: на Оли даже не настраивался, потому что все мысли были о концерте, а на Фенере у него были отходосы )
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Андрей Абрамов
да он давно уже плывет как тренер. звезда походу в голову сильно ударила ему
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Arturitto
Вот чем ты должен заниматься,а не Барсу тренировать.
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