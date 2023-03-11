«Барселона» недовольна тем, что Ясикявичюс веселился на вечеринке после поражения

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Барселоны» веселится на вечеринке в Греции. Согласно сообщению Mundo Deportivo, испанский клуб обратил внимание на видео и недоволен поведением тренера.

Литовский специалист был заснят на вечеринке с женой Анной Дука-Ясикявичюс, поющим песню Анны Висси «Psihedelia». Сообщается, что Ясикявичюса сопровождал один из членов тренерского штаба «Барсы».

На прошедшей неделе « » проиграла оба матча в рамках , уступив «Олимпиакосу» во вторник и «Фенербахче» в пятницу. В среду команда осталась в Греции, всем игрокам был предоставлен выходной.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице с 18 победами и 10 поражениями.

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