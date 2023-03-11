«Барселона» недовольна тем, что Ясикявичюс веселился на вечеринке после поражения
В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс веселится на вечеринке в Греции. Согласно сообщению Mundo Deportivo, испанский клуб обратил внимание на видео и недоволен поведением тренера.
Литовский специалист был заснят на вечеринке с женой Анной Дука-Ясикявичюс, поющим песню Анны Висси «Psihedelia». Сообщается, что Ясикявичюса сопровождал один из членов тренерского штаба «Барсы».
На прошедшей неделе «Барселона» проиграла оба матча в рамках Евролиги, уступив «Олимпиакосу» во вторник и «Фенербахче» в пятницу. В среду команда осталась в Греции, всем игрокам был предоставлен выходной.
Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице с 18 победами и 10 поражениями.
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Условно, если бы между играми было бы 3-4 дня и Шараса увидели бы так, то вопросов к нему было бы мало.
Совершенно другое дело, когда у тебя между играми 1 день и ты вместо того, чтобы готовиться и разобраться почему был так проигран матч против Оли дабы не допустить такого же повторения в следующем матче против Фенера (спойлер - повторение прошло на «ура»), идешь на концерт тусить и веселиться.
Улавливаете разницу ?